Бургос - Киев-Баскет: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Столичный "Киев-Баскет" в воскресенье, 29 сентября, проведет в Испании ответный матч второго круга квалификации Лиги чемпионов ФИБА против местного "Бургоса".

В первом матче в этой паре, который состоялся 26 сентября в столичном Дворце спорта, киевляне уступили испанцам с разницей в три очка 83:86. Такое отставание никак не назовешь катастрофическим. Шансы есть, остается найти возможность ими воспользоваться.

Главный тренер Айнарс Багатскис сможет рассчитывать в матче на 11 исполнителей. Это Вячеслав Петров, Павел Крутоус, Максим Сандул, Александр Тищенко, Максим Пустозвонов (капитан), Антон Мусиенко, Илья Заяц, Ондрей Джексон, Кейси Шепард, Деон Эдвин, Киндал Хилл.

Команда уже поселилась в Сан-Пабло и после обеда и небольшого отдыха провела вечернюю тренировку. Хозяева также предоставили киевлянам время для утреннего занятия.

20:00. Бургос, Испания, Колизей "Pabellon Multiusos", ответный матч. Трансляция запланирована на телеканале XSPORT. Кроме того, поединок можно будет посмотреть на OBOZREVATEL.

Плеер с картинкой из Испании будет доступен в этой новости и появится ближе к началу встречи.

Напомним, что в первом раунде квалификации "Киев-Баскет" по сумме двух матчей прошел австрийский "Капфенберг".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о развитии этого вида спорта в нашей стране.

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