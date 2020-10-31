"Будивельник" всемером обыграл "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге Париматч

В субботу, 31 октября, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч состоялся единственный поединок.

Киевский "Будивельник" у себя на паркете в ДС "Венето" нанес очередное поражение "Черкаським Мавпам".

Перед началом встречи сразу несколько киевских игроков сдали позитивный тест на COVID-19, из-за чего на игру "Будивельник" смог заявить лишь 9 баскетболистов, при этом на паркет вышло только семеро.

"Мавпы" за 2 минуты до конца выигрывали 66:61, но не смогли сопротивляться в концовке легионеру хозяев Стивену Бертту. Американец стал самым результативным в матче, набрав в итоге 39 очков.

"Будивельник" – "Черкаськи Мавпы" 73:68 (12:13, 22:15, 13:18, 26:22)

Будивельник: Бертт (39 + 7 подборов + 4 передачи), Козлов (15), Фурс (3 + 8 подборов + 4 передачи), Хижняк (6), Брайс Джонсон (8 + 11 подборов) — старт; Панасюк, Литвинов (2).

Мавпы: Бондаренко (5 + 8 передач), Лаки Джонс (11 + 7 подборов + 4 передачи), Конев (11), Хаджифейзович (10 + 10 подборов + 5 передач), Скапинцев (14 + 11 подборов) — старт; Ткаченко (3), Кобец (11), Сергеев (1), Дзюба (4).

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября, "Будивельник", обескровленный кадровыми потерями из-за коронавируса, уступил дома МБК "Николаев" 68:74.