Битва за "бронзу" ЧУ Суперлиги Пари-Матч: анонс 28 апреля, трансляция – Oboz TV

Южненский "Химик" и МБК "Николаев" в субботу, 28 апреля, сыграют третий матч серии за "бронзу" чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч. В первой встрече, которая прошла на паркете "химиков",хозяева одержали победу 71:68, а во второй победу "Химик" добыл лишь в овертайме (100:92).

Отметим, что все поединки "бронзовой" серии до трех побед можно увидеть в эфире канала ObozTV, на сайте Федерации баскетбола Украины и странице организации в Facebook.

16:00. Николаев, СК "Надежда", МБК "Николаев" - "Химик", счет серии – 0:2, трансляция – ObozTV, сайт ФБУ, Facebook ФБУ, купить билеты.

"Корабелы" имели прекраснейший шанс сравнять счет во втором матче в Южном, но не воспользовались им и уступили в овертайме. Задача для команды Владимира Поляха не меняется: "Николаеву" все еще нужно побеждать, чтобы зацепиться за медали.

С учетом того, что николаевцы не раз по сезону проделывали этот трюк в родных стенах именно в матчах против "Химика", задача видится вполне реальной.

Впрочем, "Химик" в этой серии уже показал себя командой, играющей с преимуществом и с позиции силы, а возвращение Александра Рябчука после дисквалификации лишь добавит глубины состава и энергии в задней линии. "Николаев" должен полагаться на своих лидеров и поддержку родных трибун, "Химику" же достаточно будет исполнять план на игру и плотно защищаться против тех самых лидеров. Серия вполне может завершиться уже сегодня, но в "Николаеве" большинство наверняка против такого сценария.

Напомним, что ранее определился победитель в женском чемпионате Украины.