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23 февраля • обновлено в 09:29
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Без изменений: Багатскис назвал состав сборной Украины на матч против Венгрии

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Главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис определился с составом на матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы-2021 против Венгрии (билеты тут).

Айнарс Багатскис

Айнарс Багатскис

В ростере украинской сборной не произошло изменений по сравнению с выездным матчем против Австрии – вне заявки остались Вячеслав Кравцов, Иван Ткаченко и Илья Сидоров.

По договоренности с главным тренером Сидоров отбыл в Каменское, где вернется в тренировочный процесс "Прометея", Кравцов и Ткаченко останутся до матча с командой. Айнарс Баґатскис отметил следующее:

"Хочу отметить, что для меня, как для тренера выигрышная ситуация, когда я могу выбирать. Я очень благодарен всем ребятам, кто откликнулся на вызов сборной, кто провел с нами первые сборы в Киеве. Оставить тот же состав, которым мы играли в Австрии, это было чисто тренерское решение. Я не сторонник того, чтобы сразу после выигранного матча и хорошей игры, то менять, то пытаться нарушить то состояние дел, которое есть. Тем более того, по нашему мнению, именно такой состав игроков лучше соответствует игре против такого соперника, как Венгрия. Поэтому, то что именно Иван, Илья и Слава не попали в заявку на матч – это вовсе не значит, что они чем-то хуже. Просто в данный момент, мы, как тренеры, выбрали других", - прокомментировал ситуацию Багатскис.

Защитники

Денис Лукашов (“Прометей”, Украина)

Виталий Зотов (“Химик”, Украина)

Кирилл Марченко (“Химик”, Украина)

Александр Липовый (“Промитеас”, Греция)

Богдан Близнюк (“Киев-Баскет”, Украина)

Форварды

Павел Крутоус (“Киев-Баскет”, Украина)

Максим Пустозвонов (“Киев-Баскет”, Украина)

Вячеслав Бобров (“Фуэнлабрада”, Испания)

Сергей Павлов (“Киев-Баскет”, Украина)

Владимир Герун (“Уникаха”, Испания)

Центровые

Вячеслав Петров (“Киев-Баскет”, Украина)

Артем Пустовой ("Барселона", Испания)

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Поединок состоится в Запорожье 23 февраля в 18:00 и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале XSPORT.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Персона
Айнарс Багатскис
Место
Украина Запорожье
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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