Белорусская баскетболистка умерла в 18 лет

Бывшая баскетболистка юношеской сборной Беларуси Яна Зуборенко умерла в возрасте 18 лет.
Печальную новость сообщили на сайте Федерации баскетбола Беларуси. Спортсменка скончалась 1 августа. Причина смерти не уточняется. Федерация выразила соболезнования семье девушки.
Яна Зуборенко
vk.com
Воспитанница школы баскетбола Могилева выступала на чемпионате мира, чемпионатах Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Летом прошлого года девушка поступила в Белорусский государственный университет и ушла из профессионального спорта.
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