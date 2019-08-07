Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Белорусская баскетболистка умерла в 18 лет

1.1т Читать материал на украинском

Бывшая баскетболистка юношеской сборной Беларуси Яна Зуборенко умерла в возрасте 18 лет.

Печальную новость сообщили на сайте Федерации баскетбола Беларуси. Спортсменка скончалась 1 августа. Причина смерти не уточняется. Федерация выразила соболезнования семье девушки.

Яна Зуборенко

Яна Зуборенко

vk.com

Воспитанница школы баскетбола Могилева выступала на чемпионате мира, чемпионатах Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Новости
Умер двукратный чемпион Украины по баскетболу

Летом прошлого года девушка поступила в Белорусский государственный университет и ушла из профессионального спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму погибли две российские представительницы кикбоксинга. Девушки пошли купаться в море во время шторма и утонули.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel