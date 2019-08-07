Белорусская баскетболистка умерла в 18 лет

Бывшая баскетболистка юношеской сборной Беларуси Яна Зуборенко умерла в возрасте 18 лет.

Печальную новость сообщили на сайте Федерации баскетбола Беларуси. Спортсменка скончалась 1 августа. Причина смерти не уточняется. Федерация выразила соболезнования семье девушки.

Яна Зуборенко vk.com

Воспитанница школы баскетбола Могилева выступала на чемпионате мира, чемпионатах Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

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Летом прошлого года девушка поступила в Белорусский государственный университет и ушла из профессионального спорта.

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