Баскетболисты "Днепра" получили чемпионские перстни

Федерация баскетбола Украины в этом сезоне усилила наградной комплект для чемпионов Суперлиги Париматч. Кроме привычных наград и чемпионского кубка победитель чемпионата Украины, которым является БК "Днепр" – получил чемпионские кольца. Спонсором этого комплекта драгоценностей стала компания "ALKOR-D".

Перстень сделан из микса драгоценного металла, золота и драгоценных камней, а в его основе логотип Федерации баскетбола Украины.

Церемония награждения чемпионскими перстнями должна была состояться во время первого официального домашнего матча "Днепра" в новом сезоне, однако из-за большого количества игроков, которые на тот момент находились на самоизоляции, ее перенесли на 25 октября.

Сегодня перед игрой "Киев-Баскет" и "Днепра" состоялась церемония награждения драгоценными кольцами и медалями чемпионов Суперлиги Пари-Матч.

Так подарки из рук Генерельний секретаря ФБУ Владимира Драбиковского и директора Суперлиги Париматч – Романа Бойко получили чемпионы Украины:

4. Григорий Коломойский

5. Генри Дугат

7. Анатолий Шундель

12. Максим Корниенко

21. Станислав Тимофеенко (К)

25. Роман Бондарчук

32. Джаред Террелл

33. Максим Закурдаев

44. Кирилл Фесенко

77. Дмитрий Глебов

Главный тренер – Денис Журавлев

Тренер – Павел Агапов

Тренер Дмитрий Болдаев

Тренер – Михаил Мостовой

Президент клуба – Валерий Кондратьев

Вице-президент – Валерий Гуляев