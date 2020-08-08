Центровой сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой сообщил, что продолжит карьеру в "Барселоне", за которую выступает с 2018 года.

По словам спортсмена, у него были варианты в других клубах среднего уровня, но никто жестко переговоры не вел.

"Так как у меня есть контракт с "Барсой" на следующий сезон и клуб категорически не хочет меня отпускать, то я остаюсь в "Барселоне" на следующий сезон", – цитирует Пустового basket.com.ua.

Артем отметил, что еще не общался с новым тренером каталонцев Шарунасом Ясикявичюсом

"Разговаривал немного лишь с его ассистентом. Как я понял, Шарунас смотрел мои игры не за "Барселону", а за "Обрадойро" и ему, вроде как, понравилась моя игра. Наверное, у него есть какие-то планы на меня. Надеюсь, ситуация по сравнению с двумя предыдущими сезонами в "Барсе" для меня изменится в лучшую сторону", – сказал Пустовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Пустовой женился на сербской волейболистке Мине Томич. Свадебными снимками молодожены поделись в социальных сетях.