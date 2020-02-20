Бродский: государство должно стимулировать меценатов вкладывать в баскетбол

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский накануне старта национальной сборной в отборе к Евробаскету-2021 дал развернутое интервью журналисту сайта Tribuna.com Андрею Сенькиву.

Глава украинского баскетбола откровенно рассказал о работе на своем посту, ситуации в Суперлиге Пари-Матч, отношениях с Игорем Коломойским и развитии игры.

– Когда стали президентом ФБУ, вы говорили, что ваше главное задание – спасти украинский баскетбол. Вам это удалось?

– Нескромно будет говорить, что это все я сделал. Но да, приложил к этому руку. Баскетбол не просто выжил, а претендует на то, чтобы быть спортом №2 после футбола. Хотелось бы, конечно, чтобы был спортом №1, но это сложно.

Михаил Бродский ФБУ

– Реально сделать баскетбол суперпопулярным видом спорта, если залы вмещают тысячу человек?

– Правильно говоришь – нам нужны залы. Нам это удалось. Мы продавили через предыдущее правительство субвенции на совместные строительства залов с местными советами. Есть отклик – заканчиваются строительства в Ровно, Каменском, Хмельницком. Начали активно в Тернополе. Там есть понимание. Но есть мэры, которые не хотят этого. Например, в Черкассах. Хотя там и клуб есть, и дети, и моя частная школа, которая воспитала Михайлюка, Кобца, Ткаченко. А он не хочет баскетбола и все. У него другие задачи – он тротуарной плиткой занимается. Главная задача в нашей жизни – инвестировать в детей, в спорт. А он инвестирует в тротуарную плитку своего завода.

В целом у нас есть залы – школьные, институтские. Давайте их задействуем, приведем в порядок, отремонтируем, начнем задействовать по назначению. Сейчас пришел министр, как я всегда шучу, физкультуры, Бородянский. Он услышал наши возгласы, услышал Бубку, он хочет развивать массовый спорт. Залы – это залы, то нужно большое количество небезразличных людей и поддержка государства.

– Как сделать так, чтобы профессиональный баскетбол в Украине не зависел от небезразличных людей, а хотя бы немножко зарабатывал?

– Со спонсорами беда. Нет массовости, не работает система во всем. Мы же постсоветские люди. А там все было бесплатно.

– Но уже 30 лет прошло.

– Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. Только тогда средний возраст жизни был 40 лет. Поэтому нам еще к 30 предстоит 30.

Мы находим спонсоров вопреки. Нужно менять законы, чтобы меценаты могли зайти и все могло развиваться. Сейчас примут закон о казино, дадут деньги на залы. Нужно брать много вещей из Европы, Америки. Ждать, пока все само поменяется, сложно. Нужно стимулировать, это государство должно делать. Вот сейчас будет большое собрание, "Киев-Баскет" станет акционерным обществом – я подобрал 12 людей. Они выберут себе президента и будут развиваться. Нужно, чтобы мэры тоже брали участие, чтобы это тусовка была, был интерес.

– Что нужно, чтобы бизнесмен взял свои деньги и отдал их на баскетбол?

– Нужны такие проводники, как я. Что нужно, чтобы ток шел? Провода. Мы есть, стараемся.

– Представьте, что у меня очень много денег. Уговорите, чтобы дал на баскетбол.

– У тебя есть совесть? Ты социально ответственный? Сколько можно – ты же с собой не заберешь эти деньги. Никто не уходит вот так (зажимает кулаки, – прим. Tribuna.com), кулаки у всех разжатые. Деньги с собой не уносят. Подумай о детях, о своем городе, о престиже. Если будешь этим заниматься, появятся уважение, новые возможности. Это же гражданское общество – будешь знакомиться со всеми. Это интересно. Потом возникает дополнительный интерес – команда, детки.

Вот я сейчас пошел, поздоровался со всеми ребятками, сборниками, со всеми лично знаком – это приятно. Мой Ваня Ткаченко с моей частной школы. Пришли, обнялись, я кайфанул.

– Почему так кайфуете именно от баскетбола, а не, например, от футбола?

– Это еще пошло с 90-х. Я всегда любил баскетбол, это некие шахматы. Культурный вид спорта, бесконтактный, социальный. Всегда нравился, уже 30 лет так.

– В футбол не думали зайти?

– Нет. Я дружил с футболистами, знаю, что это такое. Это больше индустрия, это не социально.

– Вы не хотите, чтобы баскетбол стал такой же индустрией?

– Хотел бы, чтобы у нас было столько же денег. Но не хотел бы, чтобы баскетбол менял свою социальность.

– Что вкладываете в понятие "социальность"?

– Это команда, это общение. В футболе не так – там бьют друг другу по ногам, а здесь дают друг другу пас руками, уважают. Это другое, другой вид спорта.

– Когда вы пришли в ФБУ, то сказали, "Если через 2 года здесь не будут продаваться билеты на все матчи и в залах не будет людей, зачем тогда я здесь". Все ок?

– Да, но хотелось бы лучше. Это Славик (Лопушанский, отвечает за маркетинг в ФБУ, – прим. Tribuna.com) не дорабатывает, это он виноват, все не так делает. Если серьезно, то сейчас есть залы и матчи, на которые люди не могут попасть – нет мест.

Михаил Бродский ФБУ

– Вы планируете быть президентом федерации еще один срок?

– Срок добудем, а там жизнь покажет. Я же не решаю.

– Можно же любить баскетбол и помогать детям, не будучи президентом ФБУ.

– Будет хороший кандидат, я увижу, что он может сделать лучше, чем я, то пойду на пенсию. Если он меня не переубедит, буду конкурировать с ним на съезде.

– Какое самое большое удовольствие приносит вам баскетбол?

– Вот я зашел в раздевалку, поздоровался со всеми мальчиками. Получил удовольствие. Успехи Михайлюка – тоже. Я кайфовал на Матче всех Звезд. Детки. Не хочу в разговоре с тобой заниматься какими-то высокопарными фразами. Мне все в баскетболе приносит удовольствие. Это странно. Я чокнутый. Ты на меня так смотришь... Кондратьев тоже такой, за что я его и люблю в принципе. Он тоже чокнутый. Вижу, что когда проиграли, у него глаза, полные слез. У меня такое же. Мы чокнутые. Так и назови – "Бродский – чокнутый".

– Реально, чтобы еще один маленький украинец попал в НБА?

– Михайлюк – большой труженик, пахарь и умница. Он очень много работает над собой, даже не представляете насколько. У Кобца еще не пропали эти шансы, он еще может попасть. Тренер нужен – как Михельсон. Это все комплекс: мама, папа, Бродский. Это все должно сложиться.

– Мы брали интервью у Владимира Брынзака и несколько раз спрашивали, что он сделал не так на должности президента федерации биатлона. Он так и не ответил. Вы можете ответить, что сделали не так у руля баскетбольной федерации?

– Я бы хотел, чтобы баскетбол стал еще больше. Я увеличил его в четыре раза – говорю о разных соревнованиях. А я хотел – в семь. Хотел бы, чтобы в Cуперлиге было 12 клубов, а не 9. Пока не получилось. Хотел, чтобы мы завоевали какие-нибудь медали, кроме 3x3 и Универсиады. А на чемпионате Европы. Верю в эту новую команду, молодых ребят. Мы научились вытягивать их из клубов. Они уже другие люди – патриотичнее. Вот с Пустовым разговаривал, он говорит, что всегда очень рад играть за сборную.

– Он за эти два матча сыграет больше, чем за полгода в "Барселоне".

– Ну, смотри – у него там тренировка, Барселона, 500 тысяч в год. А мы ничего не платим. Он приехал за страну, понимаешь? Если говорить в целом о том, что я сделал, то скажу так: "Сделал мало. Можно было сделать и хочу сделать больше".

– Вы делаете много, чтобы в Суперлиге было больше команд, вы – как минимум, инициатор создания и финансирование многих из них. Из-за этого вся баскетбольная тусовка говорит о том, что вы влияете на клубы, тренеров, составы, менеджмент. Это правда?

– Вы знаете, в чем главная суть спортивного маркетинга? Непредсказуемость результатов. Есть баскетбол, оцениваю, что это все – мои дети. Я влияю на всех детей. Я люблю их, а они – меня. Люблю тех, кто любит меня и баскетбол. Но я не влияю всегда, а только тогда, когда им плохо. Вот не было в Харькове клуба – и я влиял, подтащил Коваля, спонсоров, нашел нового президента. Запустил – пошло. Не хватало денег – с кармана свои отдавал. Это все мое влияние.

В Николаеве был кризис, не могли разобраться. Я повлиял публично, сказал, как надо. Считаю, что это правильно. Сейчас влияю на Ровно, тяну Лищука, губернатора, мера, ищу спонсоров, Если чуть-чуть не хватит денег – свои дам, пока они своих местных спонсоров найдут. На кого еще могу влиять? На Коломойского или на "Химик"?

На свой родной клуб "Черкаськи Мавпы" я тоже не влияю. Не руковожу тренером, не занимаюсь менеджментом – там есть люди.

– В Черкассах вы зарплату платите?

– Я плачу. Точнее – моя компания. И то не всю.

– А в "Киев-Баскете"?

– В этом клубе очень много спонсоров. Бывает, что спонсор вовремя не выплачивает. Тогда плачу я, потом мне возвращают.

– Если играют "Киев-Баскет" и "Черкаськи Мавпы", кого поддерживаете?

– Это ошибка, что "Киев-Баскет" – моя команда. Еще раз повторяю – это реальное акционерное общество. Сейчас формализируется в документах. Там очень много спонсоров. Когда любая команда играет с Черкассами, я поддерживаю баскетбол. Я за непредсказуемость результата. Главное – чтобы никто не мог это предсказать. Если это есть, тогда есть интерес. Я за интерес.

– Были случаи, которые доказывают, что для федерации "Мавпы" – не особенный клуб. Но все же – этично, что президент федерации и совладелец клуба – один и тот же человек?

– Этично было бы, если бы в Черкассах вдруг пришел нормальный мэр, который бы хотел забрать команду. Я отдал бы ее с удовольствием. Единственное – оставил бы себе детскую спортивную школу. Это мои любовь, счастье, удовольствие. Это уже никому не отдам, это уже мои дети будут вести. А главную команду – пожалуйста, забирайте. Я бы даже ничего не сказал, если они бы захотели ее переименовать. Кто финансирует, тот и придумывает название. Но пока ситуация следующая – или я, или в Черкассах нет команды.

– Кому еще вы так помогаете?

– Я поставил на ноги "Одессу", уже не помогаю – разве что с залами. В Харькове уже все – в этом месяце появился новый спонсор, закрыли бюджет. "Запорожью" периодически помогаю, сейчас у них небольшой кризис – придется помогать. Не поверите – даже был момент с "Химиком", я одалживал им деньги. А если ищу спонсоров, то считается, что помогаю? Морально, авторитетно, но да. Я же помогаю не только Суперлиге – женским командам тоже. Но я бы хотел, чтобы мне не надо было помогать.

Но бывает разное. Вот Дубинский пришел с "Прометеем", загорелся и теперь нам помогает, всему украинскому баскетболу. Попросил его Кривой Рог взять, он теперь и там поддерживает.

– Если сейчас звонит Кондратьев и говорит: "Денег нет. "Днепр" может исчезнуть". Какие ваши действия?

– Я и Кондратьеву помогал в то время, пока у них не появились новые возможности. Как? Влиял на местную мэрию, чтобы они ему помогали. Что мог, то делал. Я всем помогаю, мне все равно. В баскетболе у меня нет ни врагов, ни друзей. Есть только любовь. Все, кто тратит деньги на баскетбол, такие же сумасшедшие, как я. Всех их люблю. В независимости от того, нравимся мы друг другу помимо баскетбола. Без них, без того же Кондратьева нет баскетбола.

Михаил Бродский ФБУ

– А без Коломойского?

– Тоже нет.

– Раньше он помогал многим клубам.

– От содержал 7 клубов. Но никогда не влиял на результат. Никогда! Единственная его претензия была, есть и будет – он считает, что судьи судят нечестно, играют в букмекерские дела. Но это неправда. Они – часть шоу, тоже ошибаются. Баскетбол – быстрая игра со сложными правилами, которые можно трактовать в любую сторону. Мы сейчас поставили в каждом клубе за счет федерации видеоповторы. Главное, что волнует Коломойского – чтобы все было честно.

– В 2015-м вы говорили, что Коломойский "за сепаратизм в баскетболе". Когда Коломойский возвращался в Украине, не было страха, что он снова начнет что-то мутить?

– Это же хорошо. Вот мой конфликт с ним привлек дополнительное внимание к баскетболу. Это промо, реклама. Он так это воспринимает, смеется. Ну поругались, ну помирились. Это же баскетбол.

– Есть шанс, что он опять будет владельцем баскетбольных клубов?

– Спонсор – да. Но серьезно заходить он не хочет. Я хотел бы, чтобы Коломойский подтянул спонсоров во Львове, на Волыни, в Ивано-Франковске, в Буковеле. Но он даже не хочет говорить об этом.

– Он говорил мне, что не помогает "Днепру". Вы говорили, что наоборот.

– Он помогает им искать спонсоров.

– Как вы другим клубам?

– Да. Он же из Днепра. Сейчас они залом занялись на две тысячи мест. Дай им Бог его сделать. Это улучшает весь баскетбол. Нельзя играть сам с собой, нужен соперник. Дай Бог ему здоровья, пусть помогает, кому нужно.

– Удивились, когда Грегори Коломойский приехал в Украину?

– Я сам когда-то подтягивал Гришу в баскетбол. Привез ему первую майку, показывал, рассказывал, влюблял его в баскетбол. Просто люблю Гришу. По жизни. В независимости от моих отношений с Коломойским. Гриша – это отдельно. Я был в курсе, что он занимается. Переход в "Днепр" – логическое завершение этого.

– Он хорошо играет в баскетбол или играет потому, что он – сын очень влиятельного человека?

– Очень сложно. Если бы не Игорь Валерьевич, может быть, Гриши и не было бы в "Днепре". Он же играл в Израиле, но к этому клубу не имел отношения Коломойский. Они пробуют, все пробуют. Ему же 21 год. Заиграет ли он в баскетбол, мы поймем после 23-х. Там посмотрим. Он забивает трошечки, в последней игре даже подборы делал. Наверное, команда, претендующая на чемпионство, – это не его команда. Но 11-12-м игроком он вполне может работать на тренировках и выходить на пару минут.

– Охарактеризуйте президента "Днепра" Валерия Кондратьева тремя предложениями.

– Он беззаветно любит баскетбол. Не всегда даже адекватно. Но без него баскетбола нет. На данном этапе. Хотел бы, чтобы у нас в стране было 12 таких Кондратьевых, а лучше – 24.

– Почему, вы объясняли невызов Тимофеенко в сборную фразой: "Поблагодари Кондратьева"?

– Кондратьев тогда влиял на публичные позиции Тимофеенко. Что я буду, игроков обсуждать? Они сами не помнят, что говорят. Здесь нет вопроса о моем конфликте с "Днепром". Игроков этого клуба просто некуда вызывать. Вот сейчас приехало 17 человек, будут играть 12, куда здесь Тимофеенко? Есть Пустовой, Герун, Кравцов. Это я еще о Лэне не говорю.

– Чтобы закрыть этот вопрос: если Лэнь завтра переходит в "Днепр", его вызовут в сборную?

– Ну конечно. Мишула с "Днепра" вызывался. Закурдаев сейчас в сборной. Но тот же Глебов – разве он сборник? Игрок, который начинает публично делать заявления про тренера... На месте тренера я бы его не взял никогда. В команде должна быть еще химия, все в хороших отношениях. Если пошел конфликт, то уже все. Так есть и будет во всем мире. Это человеческие отношения.

– Вы часто пишете в Facebook: шлете в ж*пу, критикуете евробляхеров, выкидываете скрины переписок с Коломойским. Это поведение отвечает уровню вашей должности, уровню президента федерации баскетбола?

– Такой мир. Сегодня мир без соцсетей не существует.

– Почему это нужно лично вам?

– Мир такой. И я такой. У себя в Facebook написал: "Я такой, какой я есть". Я пишу свои эмоции, взгляды, отношения. Я ничего не выкидывал. Если говорить о Коломойским, то он первый начал – мне пришлось ответить. Пишу я не "в ж*пу", а "ж." Это же неправильно. Может, я имел в виду другое, понимаешь? Ну ты вот так ощутил. Пишу то, что пишу.

Просто иногда сходишь с ума, когда читаешь глупости этих людишек. Они позволяют себе оскорблять. Что делать? Молчать? Я в большей степени молчу. Вот Шарий на меня наехал, Лукаш, Фукс. Если у тебя нет врагов, ты никто.

– Сколько со своего бюджета тратите в год на баскетбол?

– Очень много. Процентов 60-70 от того, что зарабатываю, идет на баскетбол. Жена недовольна, дети недовольны.

– Как им это объясняете?

– Никак. Это мои деньги. Что хочу, то с ними и делаю.

– Вы хотели бы больше тратить?

– Хочу больше зарабатывать, чтобы больше тратить на баскетбол. Но нет, не хочу тратить. Свои деньги уже не хочется тратить, честно. Уже нужно думать – у меня пять внуков, четверо детей. Хотя вот эти мавпочки (показывает в сторону зала, где тренируется сборная Украины, – прим. Tribuna.com) мне этого не дадут.

Михаил Бродский ФБУ

– Вы хотите попасть в историю?

– Вошел в историю, не вошел – это определяем не мы. Никуда не хочу войти, хочу сделать то, что могу сделать.

– Люди, которые занимаются публичной деятельностью, делают это из-за тщеславия в том числе. У вас разве нет такого?

– Нет у меня тщеславия. Я не лезу никуда, делаю свою роботу и все. Мое тщеславие – это мое чувство самоудовлетворения.

– Мурзин – топ-тренер?

– Конечно.

– Вы серьезно?

– Уверен в этом. Другое дело, что у него есть проблемы. Он очень закрытый в себе. Не может открыться и найти общий язык со многими ребятами. Но как тренер, если брать понимания баскетбола, – он топ.

– Он еще может вернуться на уровень национальной сборной?

– Национальной сборной – нет. А команды Суперлиги, которая борется за чемпионство, – должен. Его критиковали только потому, что у нас всегда выигрывает команда, а проигрывает тренер. Это во всем мире так. Тренер всегда виноват.

– У вас не было чувства беспомощности во многих матчах сборной, когда он работал?

– Было. Как и то, что тренер беспомощный. Я ему собрал команду – он обыграл Испанию. А потом Черногория. Я приехал на ту игру. Как сейчас помню тот ужас, проиграли 6 очков. По сей день считаю, что там были его ошибки. Но что делать? Люди ошибаются.

– Он ваш друг?

– Нет, мы не общаемся. Просто всегда хорошо относился к нему, как к баскетболисту. Он у меня тоже играл.

– Багатскис – лучше тренер, чем Мурзин?

– На сегодняшний день – да. Федерация тоже так решила. Назначили его. Но вообще увидим. Мурзин же вышел из группы на Евробаскете, проиграл в плей-офф будущему чемпиону. Так что ничего такого страшного он не сделал.

23 февраля сборная Украины сыграет в отборе к Евробаскету-2021 в Запорожье против Венгрии. Время начала игры – 18:00. Билеты можно купить здесь.

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