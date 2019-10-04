Анонс Суперлиги Пари-Матч 4-6 октября: расписание трансляций

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч 4-6 октября в борьбу вступают все участники нового сезона национального чемпионата.
В эти дни будут сыграны шесть поединков, которые болельщики смогут по традиции увидеть в прямом эфире на экранах телевизоров и электронных девайсов. Матчи можно увидеть в прямых трансляциях на каналах XSPORT, ObozTV, а также на сайте Федерации баскетбола Украины и официальном канале организации на YouTube.
Вашему внимание полное расписание матчей Суперлиги Пари-Матч на 4-6 октября:
4 октября (пятница)
18:00. БК "Запорожье" – МБК "Николаев", ObozTV
18:30. "Черкаськи Мавпы" – "Харьковские Соколы", XSPORT
5 октября (суббота)
14:00. "Химик" – "Одесса", ObozTV
6 октября (воскресенье)
14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Днепр", ObozTV
15:00. "Киев-Баскет" – "Харьковские Соколы", YouTube ФБУ
16:00. "Прометей" – МБК "Николаев", XSPORT
Как сообщал OBOZREVATEL, новый розыгрыш Суперлиги Пари-Матч стартовал с победы "Днепра" над "Харьковскими Соколами".
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