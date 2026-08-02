Скандальный звонок Трампа, любовь к россиянам президента ФИФА и зараженное мясо для футболистов: самые громкие скандалы ЧМ-2026

В последние недели мировой футбол сотрясают громкие скандалы. Все началось с чемпионата мира-2026, где действия или бездействие ФИФА привели к конфликту с рядом сборных и УЕФА. А уже после мундиаля появилась информация, что Международная федерация футбола собирается продать права на проведение ЧМ частным инвесторам, и тогда уже УЕФА, еще не оправившись от предыдущих выходок команды президента ФИФА Джанни Инфантино, объявил о готовности бойкотировать соревнования под эгидой международной федерации.

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OBOZ.UA собрал самые громкие скандалы чемпионата мира по футболу-2026 в Северной Америке. Некоторые из них привели к расколу между ФИФА, с одной стороны, и УЕФА, болельщиками и другими сборными – с другой.

1. "РУЧНОЙ" ПРЕЗИДЕНТ ТРАМПА. Самый громкий скандал чемпионата мира разгорелся после беспрецедентного вмешательства политики в спортивные решения ФИФА и был связан с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. В матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, завершившемся победой США со счётом 2:0, лучший бомбардир американцев Фоларин Балогун получил красную карточку, что предполагало автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

А через три дня дисквалификацию игрока неожиданно приостановили, позволив Балогуну выйти на поле в матче 1/8 финала против Бельгии. Формально ФИФА объяснила своё решение дополнительным рассмотрением эпизода. Однако в СМИ появилась информация о политическом вмешательстве. По данным журналиста Бена Джейкобса, в ФИФА поступил звонок из Белого дома, и Джанни Инфантино попросили пересмотреть дисквалификацию Балогуна.

Интересно, что Трамп во время выступления в Белом доме подтвердил, что обращался в ФИФА и общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу футболиста.

"Все, что я сделал, — это попросил о пересмотре, потому что я не считал, что это был фол. Я не говорил ему, что делать. Я не могу указывать им, что делать. Но я очень хорошо разбираюсь в спорте. Это даже не был фол. Двое парней бежали на полной скорости и, так получилось, врезались друг в друга. Ты не можешь просто взять и правильно переставить свою ногу на чью-то ногу, когда бежишь на полной скорости. Если бы он ударил его по лицу или сделал что-то неправильное, я бы говорил иначе", — заявил Трамп.

Президент ФИФА Джанни Инфантино признал, что беседовал с Трампом, но изо всех сил отрицал влияние президента США на принятие решения о дисквалификации, ведь это было бы вмешательством политики в спорт: "Во время нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что решение по делу будет принято в установленном порядке компетентными органами. Именно так работает система, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться".

Но поверили словам Инфантино, пожалуй, только заядлые оптимисты. В целом же решение по Балогуну вызвало шквал возмущения в футбольном сообществе: мол, едва ли не впервые в истории правила были изменены вручную под политическим давлением. Конечно, возмутились представители Бельгии, а также раздалась жесткая критика со стороны УЕФА и даже бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера.

Это решение подорвало доверие к ФИФА, которая и без того в последние годы имела подмоченную репутацию, а также усугубило конфликт с УЕФА. А Бельгия даже с Балогуном разобралась с США в 1/8 финала — 4:1.

2. ВОЙНА И ЕЩЕ РАЗ ВОЙНА. Матчи футбольных сборных Англии и Аргентины на чемпионатах мира уже не первое десятилетие носят не только спортивный характер. Конечно, в первую очередь из-за борьбы за Фолклендские острова (известные как Мальвинские). В 1982 году за них даже развернулась настоящая война. И хотя аргентинцы проиграли то 74-дневное противостояние, они по-прежнему считают острова своими, поэтому перед каждой встречей с Англией общественность и СМИ Аргентины поднимают эту тему и используют матч как способ выразить своё возмущение этим конфликтом.

Не обошлось без этого и в полуфинале. Хотя регламент ФИФА запрещает политические, идеологические или иные неуместные послания во время официальных матчей, а за такие нарушения предусмотрены штрафы или даже дисквалификации, аргентинские болельщики на трибунах имели при себе баннер с надписью "Las Malvinas son Argentinas" ("Мальвины — аргентинские"). И после победы со счётом 2:1 они передали его своим футболистам, которые развернули его прямо на поле.

Этот жест вызвал резкую реакцию британских властей. Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл заявил, что политике не место в футболе, и сообщил, что правительство обратилось к ФИФА с призывом расследовать инцидент и наказать виновных.

При этом масло в огонь подлили аргентинские футболисты, которые не скрывали своих эмоций. Например, Лисандро Мартинес заявил, что баннер имел особое значение для ветеранов войны за Мальвинские острова, а Леандро Паредес подчеркнул, что команда играла и ради них. И вот буквально на этой неделе в ФИФА заявили, что начали даже несколько расследований в отношении Аргентины. Речь идет как о баннере, так и о нападении Леандро Паредеса и Науэля Молины на сборную Испании после поражения в финале.

3. "РАЗУМ" СПОРА. Во время чемпионата мира впервые была использована инновационная система "умного" мяча от Adidas – Connected Ball. Она использует встроенный в мяч датчик движения, беспроводную зарядку и искусственный интеллект и помогает арбитрам быстро и точно принимать сложные решения на поле.

По информации производителя и ФИФА, датчик в мяче передает системе VAR точную долю секунды удара по мячу во время паса, что в сочетании с камерами на поле обеспечивает миллиметровую точность и помогает в спорных эпизодах, таких как касание мяча рукой или автор последнего паса перед голом. Но из-за этих "сверхточных технологий" также возникли громкие скандалы, как, например, в матчах плей-офф "Норвегия — Англия" и "Португалия — Хорватия".

В матче между англичанами и норвежцами главной претензией стал момент, когда система не зафиксировала контакт мяча с тросом скай-камеры, после чего изменилась его траектория полета. Также из-за новой системы был отменен гол Хорватии в ворота португальцев. Йошко Гвардиол забил в овертайме, но VAR показал, что мяч сначала минимально коснулся Игоря Матановича, что привело к офсайду.

И у болельщиков, и у футбольных экспертов все равно оставались претензии к новой технологии. А тем более, когда после турнира выяснилось, что новая система фактически не проходила полноценного тестирования на профессиональном уровне. Ведь внедрение VAR сначала происходило во внутренних чемпионатах разных стран. А "Connected Ball" дебютировал сразу на чемпионате мира, и этот эксперимент над футболом возмутил и часть болельщиков, и экспертов.

4. МАССОВЫЙ ДОПИНГ ОТ КОРОВ. Выступление сборной Туниса на чемпионате мира обернулось катастрофой. Мало того, что "Карфагенские орлы" вылетели уже после группового этапа, уступив Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландам (1:3), так они уже после первого же матча остались без тренера – Сабри Лямуши, а затем ещё и оказались в центре допингового скандала.

В пробах как минимум восьми футболистов Туниса на чемпионате мира-2026 были обнаружены следы запрещенного вещества — кленбутерола. Первым об этом сообщил британский таблоид Daily Mail. Кленбутерол используется бодибилдерами для сжигания жира при сохранении мышечной массы.

Впоследствии чиновники выяснили, что препарат, скорее всего, попал в организм игроков через загрязненное мясо, которое команда съела на своей базе в Мексике, ведь в этой стране кленбутерол применяют в качестве стимулятора роста сельскохозяйственных животных, особенно для увеличения массы крупного рогатого скота. Поэтому допинг мог попасть в организм игроков после употребления местного мяса на сборах.

Подобные инциденты уже происходили в Мексике в 2011 году. На Золотом кубке пять мексиканских игроков дали положительный результат теста, и их немедленно исключили из состава. После расследования Мексиканская федерация футбола и WADA признали, что причиной стала загрязненная еда, и игроков оправдали. Во время юношеского чемпионата мира 109 футболистов сдали положительный тест на кленбутерол. Но ФИФА и ВАДА не наказали их, поскольку все доказательства указывали на заражение через мясо.

Зная эти истории, сборная Англии летела на матч 1/8 финала в Мексику со своими поварами, и все блюда тщательно проверялись на соответствие правилам.

5. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РОССИИ. Хотя сборная страны-террористки даже не отбиралась на ЧМ-2026 и не принимала в нём участия, как ФИФА, так и некоторые официальные лица турнира пытались легализовать присутствие РФ на стадионах мундиаля. Так, Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни расписались на флаге России во время матча между Канадой и Катаром.

И если Карни в этот момент общался с другими людьми и мог не заметить, что именно подписывает по просьбе болельщика, то босс ФИФА точно действовал осознанно, ведь смотрел на россиянина и даже перекинулся с ним несколькими словами.

"Подошли сфотографироваться – он был абсолютно не против, даже с флагом. По-русски с нами говорил: "Хорошо, спасибо". Охрана была, но вела себя очень лояльно", – позже подтвердил любовь Инфантино к РФ тот самый фанат из-за "поребрика".

А в перерыве финального матча между Испанией и Аргентиной на поле стадиона "Метлайф" появилось огромное художественное полотно с надписями на десятках языков. Среди них были и слова на русском языке "рука об руку", "любовь", "мир" и "исследовать", а рядом – изображение футболки с надписью "Russia". И это несмотря на то, что российские клубы и национальные сборные, как и прежде, отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ФИФА сделала важное заявление после событий, связанных с УЕФА и чемпионатом мира.

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