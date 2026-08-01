'Официально отказываемся'. ФИФА сделала важное заявление после случившегося с УЕФА и чемпионатом мира

ФИФА отказалась от спорного проекта по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира после масштабного сопротивления футбольных организаций. Против инициативы выступили УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола, а президент организации Джанни Инфантино объявил о прекращении реализации плана.

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ФИФА официально подтвердила отказ от проекта FIFA Forward Enterprise, который предполагал создание новой структуры для управления турнирами организации, включая чемпионат мира. В заявлении Инфантино говорится, что инициатива вызвала разногласия, которые больше не соответствуют первоначальным целям проекта.

По данным Reuters, ФИФА планировала продать около 20% новой коммерческой структуры и привлечь до 4,2 млрд долларов инвестиций. Средства предполагалось направить на развитие футбола по всему миру.

После объявления проекта против него резко выступил УЕФА. Европейская конфедерация заявила, что чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт, а 55 ее национальных ассоциаций единогласно поддержали бойкот турниров ФИФА до полного отказа от инициативы. Позднее к критике присоединились КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола.

На фоне конфликта в руководстве ФИФА также возникли разногласия. Советник президента организации Карлос Кордейро подал в отставку, назвав проект невыгодным для футбола. Операционный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что сотрудники были введены в заблуждение и охарактеризовал инициативу как "проект одного человека".

В итоге Инфантино сообщил, что предложение не будет реализовано. По его словам, теперь ФИФА намерена сосредоточиться на поиске общего подхода со всеми заинтересованными сторонами и дальнейшем развитии футбола.

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