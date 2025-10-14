'Звезду поймал': Леоненко назвал двух слабейших игроков сборной Украины, упрекнув Реброва

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал игру защитников Ефима Конопли и Николая Матвиенко в октябрьских матчах сборной Украины. Экс-нападающий национальной команды отметил, что оба представителя донецкого "Шахтера" демонстрируют очень низкий уровень, часто ошибаясь.

Такого мнение Леоненко выразил в интервью порталу sport-express.ua. Комментируя победы "сине-желтых" над Исландией и Азербайджаном, один из лучших форвардов чемпионата Украины середины 90-х выразил недоумение решениями тренерского штаба сборной Сергея Реброва.

"Ниже своего уровня всегда играет Конопля, даже когда забивает. Скажу в сотый раз – он совершенно не умеет обороняться. Удивительно, почему этого не видит Ребров. Не хочу советовать, но я бы на правый фланг ставил Михайличенко. Также иногда удивляет капитан сборной, который очень слабо выглядит. Матвиенко что-то прилично сдал. Возможно, звезду поймал. В последнее время он мне очень не нравится", – сказал Леоненко.

После четырех игровых дней Украины расположилась на второй строчке в группе D отбора к ЧМ-2026, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Свою следующую игру подопечные Реброва проведут 13 ноября в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил победу над Азербайджаном в четвертом туре отбора к чемпионату мира 2026 года.

