'В перерыве все понимали...' Ребров прокомментировал победу над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Футболисты сборной Украины в перерыве матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Азербайджаном сильно переживали из-за пропущенного в концовке первого тайма гола. При этом тренерский штаб "сине-желтых" внес коррективы в игру команды и поставил задачу оказывать большее давление на оборону соперника, что и помогло добыть победу.

Об этом на пресс-конференции после встречи рассказал наставник украинской сборной Сергей Ребров, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). По его словам, команда столкнулась с очень плотной игрой Азербайджана в обороне, из-за чего у футболистов "сине-желтых" было мало свободных зон в атаке.

"Эта игра была сверхважной, потому что мы, к сожалению, потеряли очки в двух первых поединках. Игроки чувствовали ответственность, было тяжело. В перерыве мы все понимали, что в первом тайме допустили ошибку. У нас были моменты, нужно было нагнетать, больше работать, больше терпеть. Команда Азербайджана была очень организованной в обороне. Я очень рад, что ребята вырвали эту игру. Потому что сборная Азербайджана – это, по моему мнению, команда высокого уровня. Она играет очень компактно в обороне", – сказал Ребров.

После четырех игровых дней Украины расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Свою следующую игру подопечные Реброва проведут 13 ноября в Париже.

