Звездный легионер, которого Ребров берег на матч с Исландией, уехал из сборной Украины

Полузащитник лиссабонской "Бенфики" Георгий Судаков не поможет сборной Украины в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026 с Исландией. Футболист уже покинул расположение национальной команды, которая проведет встречу с викингами 16 ноября.

Об этом информирует официальный Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Сообщается, что Судаков получил повреждение и возвращается в свой клуб, где будет лечиться и восстанавливаться.

Георгий не вышел на поле в поединке против Франции, который состоялся накануне. Тренер "сине-желтых" Сергей Ребров берег ключевого футболиста на матч с исландцами.

Состав сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – "Динамо" Киев).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция).

Резервный список

Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Максим Таловеров ("Сток Сити" Сток-он-Тренд, Англия), Артем Бондаренко ("Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба – "Полесье" Житомир).

Накануне сборная Украины потерпела фиаско в Париже, проиграв Франции 0:4.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, почему его команда ни разу не ударила по воротам в матче с Францией.

