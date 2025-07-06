Знаменитый украинский непобедимый боксер выиграл бой брутальным нокаутом во 2-м раунде. Видео

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк (20–0–1, 12 КО) успешно возобновил карьеру после более чем двухлетнего перерыва. В поединке в лимите первой средней весовой категории, прошедшем в Шривпорте (США), 39-летний украинец уверенно победил местного ветерана Роддрикуса Ливси (12–5–1, 9 КО), отправив его в тяжёлый нокаут во втором раунде.

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Во втором раунде Шелестюк прижал соперника к канатам и провёл мощную комбинацию по корпусу. Сделав небольшую паузу, он точно поймал Ливси левым хуком в челюсть. Американец без чувств рухнул на канвас, и бой был немедленно остановлен.

Справка

Тарас Шелестюк является бронзовым призёром Олимпиады в Лондоне (2012) и чемпионом мира в Баку (2011) в весе до 69 кг. Также на его счету "бронза" чемпионата Европы-2010 и победа на Кубке Европы-2010. В 2009–2011 годах Тарас трижды становился чемпионом Украины.

В профи он дебютировал в 2013 году в Нью-Йорке, одержав серию побед нокаутом. В 2015-м завоевал первые региональные титулы WBA Inter-Continental и WBO-NABO, победив россиянина Асланбека Козаева. В 2016 году продолжил успешные выступления в США.

Свой последний бой Шелестюк провел в 2022 году. 12 марта поединок за право стать претендентом на бой за пояс WBA в полусреднем весе против Габриэля Маэстре (4-0-1, 3 KO) из Венесуэлы завершился вничью.

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