Знаменитый супертяж, отобравший у россиянина чемпионство, победил брутальным нокаутом во 2-м раунде. Видео

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (28-3, 16 КО) ярко вернулся на ринг, одержав досрочную победу в Атлантик-Сити. В поединке, который прошел на арене Tropicana Hotel & Casino, 33-летний боксер нокаутировал американца Криса Томаса (15-3-2, 10 КО) уже во втором раунде.

Валлин воспользовался ошибкой соперника и поймал его точным коротким левым хуком. Удар пришелся идеально, а добивающий акцент попал уже по падающему Томасу. Американец попытался подняться, но судья остановил бой, зафиксировав уверенную победу шведа.

Для Валлина этот успех стал особенно важным после февральского поражения от Дерека Чисоры единогласным решением судей. Тогда боксер всерьез задумывался о завершении карьеры, однако теперь доказал, что способен вернуться на высокий уровень

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля прошлого года Отто добыл сверх скоростную победу над нигерийцем Онориоде Эвариеме (20-5, 19 КО). Поединок на ринге Tropicana Hotel & Casino в Атлантик-Сити (США) завершился в 1-м раунде.

Валлин в декабре прошлого года потерпел разгромное поражение от британца Энтони Джошуа (27-3, 24 KO). 12-раундовый бой на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился после 5-й трехминутки техническим нокаутом.

До этого швед сенсационным побил 29-летнего уроженца Владикавказа Мурата Гассиева. По итогам 12 раундов россиянин проиграл раздельным решением судей – 113:115, 113:115, 117:111.

