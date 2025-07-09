Знаменитый российский непобедимый боксер-чемпион дисквалифицирован. Все подробности

Международное антидопинговое агентство (ITA), действующее от имени Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщило о двухлетней дисквалификации российского боксёра Имама Хатаева (10-0, 9 КО). Причиной стал положительный тест на запрещённый препарат кломифен, взятый вне соревнований 9 апреля 2024 года.

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Кломифен входит в список запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ как гормональный и метаболический модулятор. Он может использоваться для повышения уровня тестостерона и запрещён как во время соревнований, так и вне их.

30-летний чеченец, выступающий под флагом Австралии, не стал оспаривать обвинения и не запрашивал слушание, поэтому наказание было оформлено в письменной форме, говорится в пресс-релизе. Срок дисквалификации действует с 26 июня 2025 года по 25 июня 2027 года. Все результаты спортсмена, начиная с 9 апреля 2024 года, аннулированы.

У Хатаева есть возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). ITA заявило, что не будет больше комментировать ситуацию.

Для справки: Имам Хатаев — российский боксёр чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлом весе. Родился 31 августа 1994 года в селе Кулары (Чечня). Бронзовый призёр Олимпиады-2020 и чемпионата мира-2023, трёхкратный чемпион России. В любительской карьере побеждал на множестве национальных и международных турниров, в том числе на чемпионате мира среди студентов (2014).

С 2024 года — действующий чемпион США по версии NABF. В апреле 2025 года занимал 14-е место в мировом рейтинге BoxRec, входил в топ-10 рейтингов WBC и IBF.

Как сообщал OBOZ.UA, Хатаев 12 мая прошлого года провел бой на разогреве у Василия Ломаченко. Тогда чеченец в 6-м раунде нокаутировал латвийца Ричардса Болотникса (20-8-1, 8 KO) в рамках полутяжелого веса.

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