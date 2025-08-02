Знаменитый футболист-чемпион заплатил 600 000 евро штрафа за два слова, которыми он оскорбил телеведущего в соцсетях

Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Джоуи Бартон заплатил более 516 тысяч фунтов стерлингов (чуть менее 600 тысяч евро) в качестве компенсации и судебных издержек после оскорблений британского телеведущего Джереми Вайна (BBC, Channel 5) в соцсетях, пишет Road. Иск о клевете был подан в марте 2024 года.

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Тогда 42-летний Бартон опубликовал серию из 14 постов, где назвал Вайна, известного активной пропагандой велосипедного транспорта, "велосипедным педофилом" и "защитником педофилов". Всё началось с перепалки на тему роли женщин в мужском футболе.

В июне 2024 года суд признал 10 из этих постов клеветническими. Бартон принёс извинения, признал, что распространял ложные сведения, и выплатил Вайну 110 тысяч фунтов в качестве компенсации. Однако позже он попытался оспорить сумму судебных расходов, из-за чего Вайн подал отдельный иск.

"Я публиковал посты, в которых обвинял Джереми Вайна в сексуальной тяге к детям. Это серьёзные обвинения, и они не соответствуют действительности", — заявил Бартон в официальном извинении, добавив, что не будет повторять подобных утверждений.

По словам Вайна, первоначально он предложил Бартону удалить посты и выплатить символические 10 тысяч фунтов, чтобы "забыть об этом". Однако Бартон отказался и "выбрал длинный путь". В итоге общий счёт составил более полумиллиона, включая проценты, компенсации, судебные издержки и собственные расходы Бартона на адвокатов.

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