Знаменитый чемпион России отказался выступать за РФ и сменил гражданство

Знаменитый российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов объявил о смене гражданства и намерении выступать за сборную Болгарии. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях, подчеркнув, что со следующего сезона будет представлять новую страну на международных турнирах.

Видео дня

"Хочу поблагодарить за доверие и возможность бороться за Болгарию, буду делать всё, чтобы оправдать ожидания", — написал 24-летний уроженец Дагестана в Instagram. Он также выразил благодарность Федерации спортивной борьбы России, тренерскому штабу и своим партнёрам по команде за годы совместной работы и поддержку.

Шамиль Мамедов, родившийся 8 февраля 2001 года в Дагестане, начал заниматься вольной борьбой с шести лет. В подростковом возрасте он переехал в Махачкалу, где продолжил тренировки в спортивной школе имени Гамида Гамидова.

Свою карьеру на международной арене Мамедов начал в 2018 году на первенстве мира среди кадетов. В 2021 году он стал чемпионом мира среди юниоров.

Уже в 2022 году Шамиль сенсационно выиграл престижный гран-при Ивана Ярыгина, а также турнир "Яшар Догу" в Турции, где одержал победы над действующими чемпионами и призёрами чемпионатов мира. В 2023 году он вновь выиграл гран-при Ивана Ярыгина, стал чемпионом России и завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Белграде.

На его счету двукратное звание чемпиона России (2023, 2024), победы на Кубке Ивана Ярыгина (2022, 2023), победа на "Яшар Догу" (2022), а также бронза чемпионата мира 2023 года. Шамиль Мамедов является мастером спорта международного класса и одним из ведущих борцов России вольного стиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!