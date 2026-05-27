Знаменитого украинского тренера-чемпиона выгнали из азербайджанского клуба

Известный украинский специалист Андрей Демченко завершил работу с азербайджанским клубом "Араз-Нахчивань" после окончания контракта по итогам сезона. Руководство расторгло оглашение с тренером из-за непопадания команды в еврокубковую зону.

Демченко ранее работал с рядом клубов в разных странах и добивался заметных результатов за рубежом. Наибольшего успеха он достиг в 2023 году, когда привёл "Динамо" Батуми к чемпионству в Грузии, а также дважды становился бронзовым призёром с "Дилой" (Гори).

В 2025 году специалист возглавлял казахстанский "Женис", где команда в короткий срок прибавила по результатам и поднялась на шестое место с 8 победами в 17 матчах. Также в его карьере были этапы работы в украинских клубах "Металлист 1925", "Львов" и "Верес".

В "Араз-Нахчивань" он пришел в январе 2026 года. Команда сыграла 17 официальных игр под его руководством, победив в 6 матчах и два сведя в ничью.

По итогам чемпионата клуб занял шестое место и не смог попасть в еврокубковую зону, после чего было принято решение о расставании и параллельном сокращении бюджета клуба вдвое с назначением нового местного тренера.

