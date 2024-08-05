Женская сборная Украины U-18 на Евробаскете: турнирное положение после трех туров

На чемпионате Европы U-18 по баскетболу в Дивизионе В среди женских команд сегодня, 5 августа, выходной день. Позади три тура группового этапа из пяти – Украина провела два матча, одержав победу над Швецией и уступив Боснии и Герцеговине. Третий тур украинки пропускали.

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После сыгранных матчей в нашей группе D две сборные идут без поражения – Черногория и Босния и Герцеговина выиграли по два матча и завтра, 6 августа, они сыграют между собой.

Третьей идет Румыния, у которой одна победа в трех играх. Украина занимает четвертое место в турнирной таблице, в то время как Швеция проиграла все три своих матча.

До завершения группового этапа украинкам осталось провести два матча – 6 августа против Румынии и на следующий день против Черногории.

Согласно формату, только две сборные из группы продолжат борьбу за медали чемпионата Европы и выход в Дивизион А.

Украине для выхода в четвертьфинал нужно обязательно выигрывать оба матча. Есть варианты, при которых Украина может проиграть Румынии, но тогда нужно обыграть Черногорию и надеяться, что до этого черногорки проиграют боснийкам. И даже в таком случае необходимо выигрывать с определенной разницей, считать дополнительные показатели перед последним туром.

Победа над Черногорией является обязательным условием для выхода из группы.

Расписание матчей в нашей группе

Вторник, 6 августа

18:30. Босния и Герцеговина – Черногория

18:30. Украина – Румыния

Среда, 7 августа

16:00. Черногория – Украина

18:30. Швеция – Босния и Герцеговина

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