Жена, бросившая Арабского Бекхэма, попросилась назад, узнав о повышении зарплаты футболиста до 28 млн евро в год

Вокруг знаменитого футболиста ПСЖ Ашрафа Хакими, которого называют Арабский Бекхэм, разгорелся новый скандал, связанный с его личной жизнью и финансовым положением. По данным из соцсетей, бывшая супруга 27-летнего игрока сборной Марокко якобы изменила свою позицию после резкого роста его доходов.

Как утверждают источники, экс-жена Хакими испанская актриса Хиба Абук извинилась перед игроком и заявила, что сожалеет о подаче на развод. По их словам, она призналась, что действовала на эмоциях и под влиянием друзей, после чего начала уговаривать футболиста восстановить отношения.

Особое внимание в этой истории привлекло время предполагаемых извинений. В соцсетях утверждают, что они последовали вскоре после продления контракта Хакими с ПСЖ, в результате которого его годовая зарплата якобы выросла с 10 до 28 миллионов евро.

Хиба Абукрис Бенслиман, известная как Хиба Абук, испанская актриса с тунсискими и ливийскими корнями. С детства увлекалась фламенко, изучала арабскую филологию и получила степень по драматическому искусству в RESAD. Актёрскую карьеру начала в 2008 году, а известность принесла главная роль Фатимы в сериале "El Príncipe".

Родила двух сыновей от Хакими. В марте 2023 года она объявила о разводе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Хакими оказался официально нищим после того, как его Абук с ним развелась и попыталась отсудить половину имущества. У мужа-миллионера ничего не оказалось, так как все его имущество было зарегистрировано на имя его матери. Хакими ежемесячно получал от ПСЖ 1 миллион евро, но 80% этой суммы поступало на счет его матери г-жи Фатимы.

Отметим, что Хакими обвиняли в изнасиловании 23-летней девушки после того, как он пригласил ее к себе домой, пока его жена была в отпуске с детьми в ОАЭ.

