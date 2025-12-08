Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал совершенно дичайшее по своей ненависти и озлобленности высказывание в адрес шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона. Россиянин с зашкаливающим уровнем агрессии пожалел, что родственники представителя скандинавской страны выжили во время Второй мировой войны.

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт", комментируя слова чемпиона Пхенчхана-2018 о том, что нет никаких оснований для предоставления российским атлетам так называемого нейтрального статуса. Ярый Z-патриот и приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил шведа в политизации спорта.

"Шведу Самуэльссону надо напомнить про Чудское озеро. Вообще для нас сейчас вся Скандинавия – профашистские страны. Жаль, что его деда не уничтожили во время войны, чтобы такие вот Самуэльссоны больше не рождались. Спорт должен быть вне политики, так что пусть придерживается этого правила. Нашелся тут швед этот", – сказал Тихонов

Отметим, что Самуэльссон жестко высказался против россиян после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить представителей РФ в так называемом нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший биатлонист Дмитрий Васильев выдал бред о том, что спортсмены, принимающие участие в Z-митингах в поддержку войны, "отстаивают свои права".

