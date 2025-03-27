'Запорожье' в матче с историческим рекордом обыграло 'Прикарпатье-Говерлу' в Суперлиге Favbet

"Запорожье" одержало победу над "Прикарпатье-Говерлой" со счетом 92:82 в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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Команды результативно провели первую половину игры, отвечая атакой на атаку – на большой перерыв пошли при счете 49:44 в пользу "Запорожья".

Решающей в матче стала первая половина третьей четверти, когда "Запорожью" удался рывок, благодаря которому они заработали преимущество +22. "Прикарпатье-Говерла" в концовке десятиминутки и рывком 6:0 в начале четвертой сократили отставание до 10 очков, но "Запорожье" вернуло контроль над игрой и довело дело до победы.

24 очка у "Запорожья" набрал Бах, 20 очков и 9 подборов у Максима Никитина, а Андрей Хохоник к 10 очкам добавил 19 передач, что является рекордом Суперлиги с момента введения статистики (с 2009 года). В "Прикарпатье-Говерле" самым результативным стал Лейтерренс Рид с 17 очками.

"Запорожье" завершило регулярный чемпионат, имея 11 побед в 28 матчах и ждет своего соперника в плейоф - им станет победитель сегодняшнего матча "Черкаських Мавп" и "Ривне". "Прикарпатье-Говерла" выиграло 5 матчей в сезоне и в первом раунде плейоф сыграет против "Днепра".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

"Запорожье" – "Прикарпатье-Говерла" – 92:82 (27:21, 22:23, 26:15, 17:23)

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