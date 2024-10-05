'Запорожье' проиграло 'Черкаським Мавпам' в Суперлиге Favbet

"Черкаськи Мавпы" выиграли у БК Запорожья в первом за три года матче украинской Суперлиги Favbet в запорожском ПС "Юность" с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Игра завершилась со счётом 90:80.

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Без двух американских легионеров, которые должны были выходить в стартовом составе, но покинули Украину из-за войны и обострения ситуации в городе казацкой славы, Запорожье минимально проиграло очень результативную первую четверть (27:28). Во втором периоде обе команды продолжили радовать зрителей результативностью, но гости благодаря высокому проценту дальних попаданий (50%) ушли на большой перерыв с преимуществом в 11 очков.

В третьей четверти на каждую попытку запорожцев сократить отставание в счете Мавпы находили свой ответ. А четвертый период гости начали с рывка 13:2 и задолго до завершения встречи закрыли все вопросы ее победителя. Однако хозяева не опустили руки и сумели отыграть отставание и не проиграть заключительный период.

Лучшим игроком у жителей города был разыгрывающий Лев Кошеватский, которому подчинился дабл-дабл из 15 очков и 11 передач. Самым результативным – Кирилл Марченко (18 очков). Самым полезным у "зелено-белых" стал Андрей Хохоник, набравший 20 очков, отдавший 7 передач и сделавший 5 подборов.

Мавпы выиграли три периода, точнее реализовывали трехочковые (46% против 26% соперников) и штрафные броски (80%-54%) и отпраздновали победу.

Ранее действующий чемпион Суперлиги БК Днепр уверенно победил криворожский Кривбасс со счетом 83:48.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, Днепр на домашней площадке будет принимать Черкаськи Мавпы (начало – в 13:00 по киевскому времени), а БК Запорожье – Кривбасс (в 16:00).

Суперлига. Регулярный чемпионат

5 октября, ПС Юность (Запорожье)

БК Запорожье - Черкаськи Мавпы 80:90 (27:28, 18:28, 16:15, 19:19)

Запорожье: Хохоник 20 + 7 передач + 5 подборов, Никитин 17, Кабанов 14, Николаевчук 10 + 8 подборов, Кожа 2 - старт; Петренко 11, Дмитренко 4, Величко 2, Новиков 0, Буц 0

Черкасские Мавпы: Марченко 18+5 подборов + 5 передач, Агафонов 16+6 подборов, Кошеватский 15+11 передач, Холод 14+9 подборов, Пирогов 11 — старт; Клебан 7+5 подборов, Климов 6, Упырь 0