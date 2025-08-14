"Задушила сама себя": самая красивая легкоатлетка Украины сделала откровенное признание

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко назвала причиной своих неудачных выступлений в последние годы сильную концентрацию на результатах. По словам 27-летней уроженки Бахмута, она стала заложницей собственной ответственности, которая в буквальном смысле сковала ее.

Видео дня

Об этом Левченко написала на своей странице в социальной сети Instagram. Прыгунья в высоту, которая вылетела с Олимпийских игр 2024 года в Париже, не сумев показать какой-либо результат, подчеркнула, что сейчас перестала себя накручивать и это начало приносить свои плоды.

"Многие знают, что несколько сезонов складывались для меня трудно, это не о результатах в целом, это и о том, как я себя чувствовала. Я задушила сама себя ответственностью! Странно, это же правильно – волноваться, переживать, не подводить. Ну так мне казалось, но на самом деле это не так. Сейчас я все это отпустила, вот и весь секрет! Я оставила себя в покое, я не давлю на себя, я живу своей жизнью. Я не хочу зависеть от мнения окружающих или от результатов, которые я показываю. Это мой путь в спорте", – поделилась эмоциями с болельщиками Юлия, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины.

На минувших выходных Левченко выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту. В конце июля на международном турнире в Чехии спортсменка показала рекордный за последние два года результат.

Как сообщал OBOZ.UA в июне Юлия Левченко выиграла турнир в Польше, что стало для нее первым "золотом" на международных соревнованиях за два года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!