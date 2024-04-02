Забрала титул Кабаевой и счастлива в пустыне США: как изменилась украинская гимнастка после работы в цирке и жизни в Лас-Вегасе

В марте свой 42-й день рождения отпраздновала чемпионка мира-2001 по художественной гимнастике и бывший лидер сборной Украины Тамара Ерофеева, которая и сегодня сохраняет прекрасную форму. После ухода из большого спорта киевлянка нашла свое счастье в США, стала звездой шоу в Лас-Вегасе и выступает с мастер-классами по всему миру.

OBOZ.UA решил вспомнить, как складывалась карьера Ерофеевой и как изменилась чемпионка после работе в цирке и замужества за океаном.

Тамара родилась в Киеве, а художественная гимнастика появилась в ее жизнь в 6 лет вместе со школою Дерюгиных.

"В свое время я начала заниматься гимнастикой благодаря успехам выдающейся украинской чемпионки Александры Тимошенко. И, как она, я пришла в нее побеждать", – рассказывала Тамара. Хотя поначалу из-за отсутствия гибкости в девочке было трудно разглядеть будущую чемпионку.

К тому же Ерофеева была очень эмоциональной: "Это правда, раньше я ревела по каждому пустяку. Особенно мне становится обидно, когда что-то не получается на тренировке".

Но кропотливая и упорная работа помогли Ерофеевой попасть в зал к Альбине Дерюгиной. И вскоре худенькая и застенчивая Тамара превратилась в элегантного лидера сборной Украины, с прекрасными линиями и отточенными движениями.

Из-за кулуарных игр и не без руки РФ Ерофеева осталась без медали Олимпийских игр в Сиднее-2000, как и ее подруга по команде Елена Витриченко.

"Финал Олимпиады в Сиднее был воистину драматическим. Потери сделали все главные претенденты на медаль: Алина Кабаева, Юлия Барсукова и Юлия Раскина. Витриченко и Ерофеева выступили без единой помарки, но заняли лишь 4 и 6 место соответственно", – рассказывала позже тренер сборной Украины Альбина Дерюгина.

"Помню, как после соревнований в Сиднее представитель Национального комитета России показал на Тому со словами, что именно она должна была стать олимпийской чемпионкой, и уже в следующем, 2001 году, Тамара стала абсолютной чемпионкой мира", – вспоминала Альбина Николаевна.

На чемпионате мира 2001 Ерофеева сначала выиграла "бронзу", но затем получила "золото" после дисквалификации россиянок Кабаевой и Чащиной. Всего с 1997-го по 2004 год Ерофеева стала четырехкратной чемпионкой мира, четырехкратной обладательницей Кубка планеты, абсолютной победительницей всемирной Универсиады и семь раз выигрывала серебряные медали первенства Европы.

Однако влияние россиянок на международной арене усиливалось с каждым годом, украинок старались отодвинуть как можно дальше от пьедестала, расчистив дорогу любимице Путина Алине Кабаевой. В 2003 году Тамара перенесла тяжелый удар, когда на чемпионате мира в Будапеште, несмотря на отличные выступления, она оказалась лишь на 14 месте.

Как и герой одного из своих номеров "гладиатор", Ерофеева не сломалась, однако, видимо, поняла, что больше выигрывать ей не дадут. К тому же роль лидера сборной уже перебирала на себя Анна Бессонова. Поэтому перед Олимпиадой 2004 года Тамара заявила о завершении карьеры.

А последний официальный выход на ковер состоялся на чемпионате Европы в Киеве, где она заняла второе место в групповых упражнениях вместе с Бессоновой и Натальей Годунко. Рассказывали, что после своего упражнения с булавами Тамара не сдержала слез, а благодарные зрители очень долго не отпускали ее с площадки…

После завершения карьеры чемпионка мира Тамара Ерофеева два года выступали в Цирке дю Солей, но устала от жизни на чемоданах. Тогда она прошла кастинг для шоу в Лас-Вегасе, получила работу в The Ultimate Variety Show и успешно показывала номер с обручами. Будущий муж украинки, болгарский цирковой гимнаст Стоян Мечкаров, также работал в США в Cirque du Soleil.

"Самая горячая пора – дни рождественских праздников, когда мы имеем по три выступления каждый день. В конце 2007 года вместе со мной в новогодних гала-спектаклях участвовал Стоян. Болгарин по национальности, он вместе с родителями переехал в Америку еще ребенком", – рассказывала про знакомство с будущим мужем Ерофеева.

"Мы полюбили друг друга. Через несколько месяцев Стоян предложил мне руку и сердце. Свадьбу праздновали тоже в Лас-Вегасе. И с тех пор я каждый день благодарю Бога, что дал мне такого мужа. Человека, добрее Стояна, я в жизни не встречала. Он буквально носит меня на руках", – признавалась Тамара.

9 октября 2010 года у пары родился сын Александр, который, по словам спортсменки, еще больше укрепил их любовь. А затем пошел по стопам родителей и серьезно занялся акробатикой.

Ерофеева, которая, как писали американские СМИ, нашла свое счастье в пустыне Невада, и сейчас выступает в различных шоу, ездит по миру с мастер-классами по художественной гимнастике и запустила в Лас-Вегасе собственные соревнования Кубок Тамары.

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