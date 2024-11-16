Забился в судоргах. Матч Лиги наций был сровно прерван из-за загадочного инцидента. Видео

Матч 5-го тура Лиги наций в Амстердаме между сборными Венгрии и Нидерландов был прерван на 9 минут после того, как кому-то из тренерского штаба хозяев стало плохо. Инцидент случился на 7-й минуте при счете 0:0.

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В кадр попал момент, когда судья останавливает поединок, а как лавке запасных венгерской команды бегут медики.

Также на видео видно ноги пострадавшего, которые дергаются в конвульсиях. Комментатор как и футболисты не могли понять причину происходящего.

Спустя некоторое время в соцсети Х появились сообщения, что пострадавшим оказался бывший нападающий сборной Венгрии Адам Салаи, который недавно завершил карьеру и перешел на тренерскую работу. Якобы 38-летний экс-футболист перенес сердечный приступ.

После того, как пострадавшего унесли за пределы стадиона главный арбитр Хесус Мансано вместе с командами принял решение возобновить игру.

Как только сборная Венгрия дала согласие, испанский рефери отправился смотреть VAR и назначил в их ворота пенальти за игру рукой венгерского игрока перед остановкой игры.

Наказание четко реализовал Вегхорст.

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