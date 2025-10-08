'Я когда это прочитал, был шок': экс-игрок сборной Украины признался, как Блохин вывел его из себя

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев признался, что был шокирован словами Олега Блохина накануне чемпионата Европы 2012 года. Тогдашний наставник сборной Украины не выпустил форварда во время матча с Англией и объяснил это низким уровнем подопечного.

В интервью YouTube-каналу экс-вратаря "Динамо" и "Днепра" Дениса Бойко Селезнев честно признался, что был в бешенстве от высказываний легендарного бомбардира. Он добавил, что Блохин не только оскорбил самого футболиста, но и всю его семью и близких.

"Честно сказать, что почувствовал, когда не сыграл ни одной секунды на Евро-2012? Это был шок. Это был очень тяжелый удар для меня. Еще после интервью Блохина, который сказал, что Селезнев не того уровня... Когда это прочитал не только я, но и сын, папа, мама... Зачем вообще это говорить? Олег Владимирович больше никого не тренировал. Только "Динамо", с которым занял четвертое место в чемпионате. Я не говорю, что он плохой, а Селезнев лучший. Но читать о себе такие вещи... Это было странно. Что я ему плохого сделал?" – сказал Селезнев.

