'Могу открыть секрет': Блохин признался, почему променял сборную Украины на работу в России

Легендарный нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин признался, что покинул сборную Украины в 2007 году из-за финансовых условий. Бывший тренер "сине-желтых" просил ему повысить зарплату, но руководители национальной федерации на это ответили отказом, после чего специалист оказался в России.

Об этом Блохин рассказал в интервью YouTube-каналу журналиста Игоря Цыганыка. По словам обладателя "Золотого мяча", который вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира-2006, его переговоры с Григорием Суркисом закончились ничем и он принял приглашение ФК "Москва".

"Могу открыть секрет, как я ушел в "Москву". Я пришел к Суркису, мы с ним разговаривали. Я его попросил, чтоб он добавил немного денег. На контракт. Чтобы остаться в сборной. Он ответил, что не может. И все, я ушел. Сумму не будут называть. Я уже понимал, что не соответствовал тем деньгам, которые мне платили. Потому что я уже что-то сделал со сборной, что-то завоевал... Сейчас же, наверное, не платят две копейки в сборной. Поэтому я и ушел в ФК "Москва", – сказал Блохин.

Напомним, легендарный футболист работал со сборной Украины дважды – с 2003-го по 2007 год и во время Евро-2012.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть свой пост уже в октябре.

