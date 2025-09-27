'Я чувствовала такую боль. Это было ужасно'. Марина Бех-Романчук впервые призналась, что с ней происходило, и заплакала. Видео

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не смогла сдержать слез, рассказывая о тяжелом периоде, который пережила после болезни, осложнений и аллергии. По словам 30-летней прыгуньи в длину, череда проблем со здоровьем подорвала её иммунитет и довела до эмоционального срыва.

Видео дня

Бех-Романчук вспоминала, что в конце 2023 года у нее началась сильная аллергия, а уже в январе 2024-го она тяжело переболела гриппом. Болезнь сопровождалась осложнением на легкие и вынужденным приемом антибиотиков. "Я лежала и думала, когда это все закончится, что это вообще за черная полоса. На Новый год я мечтала начать жизнь с чистого листа, а вместо этого заболела 3 января и просто пила тонами малину, надеясь избежать антибиотиков", — призналась она в интервью Маше Ефросининой.

Однако куда тяжелее оказались последствия для ее психики. Спортсменка призналась, что регулярно срывалась и изливала свои переживания мужу, пловцу Михаилу Романчуку. "Меня больше всего раздавливало то, что кроме проваленного сезона, у нас не получалось забеременеть. А вокруг все девушки после Олимпиады делились радостными новостями", — отметила она.

В итоге Марина осознала, что сама не справляется, и обратилась к спортивному психологу, а затем и к психиатру. Ей назначили курс антидепрессантов. "Я впервые признала свою слабость. Я была готова принимать антидепрессанты, потому что поняла, что иначе просто не выдержу. Это признание слабости тогда меня спасло", — сказала легкоатлетка.

По ее словам, именно это решение помогло найти силы двигаться дальше и заново учиться видеть в жизни позитив: "Я всегда была человеком, который видел солнышко, но тогда начала замечать только мрачные дни. Антидепрессанты и помощь врачей дали мне шанс вернуться к нормальной жизни".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Бех-Романчук впервые открыто рассказала о диагнозе, который стал ключевым в ее громкой антидопинговой истории: спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга (тестостерон).

