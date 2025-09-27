Марина Бех-Романчук впервые назвала свой диагноз, из-за которого попалась на допинге

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые открыто рассказала о диагнозе, который стал ключевым в ее громкой антидопинговой истории: спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга (тестостерон). 30-летняя уроженка Хмельнитчины в интервью Маше Ефросининой призналась, что еще в 2020 году ей диагностировали синдром поликистозных яичников, последствия которого напрямую повлияли на гормональный фон.

По словам Бех-Романчук, первые тревожные сигналы появились еще перед чемпионатом мира-2019. Тогда из-за ошибочного диагноза и строгой диеты она резко сбросила 4,5 кг. "Я потеряла за 2 недели 4,5 кг. Это не просто мышечная ушла, это была чисто жировая. И это все делалось также ради медали", — вспоминает Марина. Впоследствии у нее начались серьезные сбои с гормонами, и врачи поставили диагноз — синдром поликистозных яичников.

Несмотря на необходимость лечения, процесс всё время осложнялся рисками сдачи проб на допинг. "Очень многие люди думают, что мы, спортсмены, делаем, что хотим, а те, кто сдают положительную пробу — это человек сознательно где-то что-то принимает. Но на самом деле лечение всегда связано с рисками", — объяснила Бех-Романчук.

Ситуация усугубилась в конце 2021 года, когда на фоне назначенной терапии и антибиотиков у нее возникла тяжелая аллергическая реакция. Спортсменка вспоминает, что ее кожа покрылась высыпаниями, было тяжело дышать, а лицо "горело так, будто сейчас взорвется". Именно в этот период, в декабре, у нее взяли пробу, которая позже оказалась проблемной.

Весной 2022 года Марина узнала о положительном результате теста. "Меня обвиняли в приеме тестостерона. Представь мой шок: человек, который лечится от синдрома поликистозных яичников, который хочет забеременеть и наоборот пытается этот тестостерон подавить — и мне говорят, что я его принимала", — рассказала она.

По данным экспертов, речь шла о следах тестостерона внешнего происхождения, хотя предыдущие и последующие пробы спортсменки были абсолютно чистыми. Независимые специалисты, к которым обратилась легкоатлетка, пришли к выводу, что колебания гормонов могли быть вызваны биологически активными добавками, стрессом и индивидуальной реакцией организма. Однако документы с их выводами антидопинговые органы проигнорировали.

"Я всегда была тем человеком, который громко говорил: "Я за чистый спорт". В моей голове вообще не укладывалось, что меня могут так просто слить. Это было как издевательство", — призналась Бех-Романчук.

Теперь у спортсменки остается несколько вариантов: согласиться с обвинением и получить трехлетнюю дисквалификацию, не признавать вину и рисковать четырьмя годами вне спорта или продолжать бороться в апелляциях.

