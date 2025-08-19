Официально. Марина Бех-Романчук получила максимальное наказание и сделала заявление об остановке карьеры

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга (тестостерон). Решение было принято Athletics Integrity Unit (AIU) — независимой организацией по борьбе с допингом в легкой атлетике

В документе, датированном 18 августа, отмечается, что 30-летняя спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и отстранена от соревнований до мая 2029 года.

AIU подчеркнула, что наказание могло быть мягче на один год в случае признания вины или доказательства непреднамеренного попадания запрещенного вещества в организм. Однако Бех-Романчук отказалась признать нарушение и не смогла убедительно доказать свою невиновность. Именно поэтому ей был назначен максимальный срок — четыре года дисквалификации.

Сама спортсменка отреагировала на решение в своем Instagram, заявив, что категорически не согласна с обвинениями и намерена бороться за свое имя.

"Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и собственном здоровье. Я отказалась подписывать любые документы, требующие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство",— написала легкоатлетка.

При этом Бех-Романчук пообещала вскоре дать большое интервью, где подробно расскажет свою позицию. Она также попросила уважать её право на личное пространство в этот непростой период и поблагодарила болельщиков за поддержку.

Напомним, что Марина Бех-Романчук не смогла напрямую квалифицироваться в финал Олимпийских игр-2024 в секторе для тройного прыжка. Наша соотечественница не взяла норматив в 14 м и 35 см, однако это не помешало ей оказаться в числе 12 лучших отбора и выйти в медальные соревнования.

Там украинка стала 11-й и расплаклась. Уроженка Хмельнитчины завершила выступления в Париже с единственной результативной попыткой на 13.98 метра.

