'Я был в шоке': легенда 'Динамо' дал совет Шовковскому и назвал главную проблему команды

Легендарній футболист киевского "Динамо" Леонид Буряк выразил уверенность в том, что нынешние неудачи столичной команды в еврокубках связаны с падением уровня чемпионата страны. Обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА подчеркнул, что главному тренеру Александру Шовковскому стоит максимально упростить игру своих подопечных, а не пытаться перенимать все современные наработки.

Такое мнение Буряк озвучил в интервью порталу "Динамо" Киев от Шурика. Также прославленный динамовец оцени неудачный старт сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира-2026.

– Перед паузой на сентябрьские матчи сборных для "Динамо" закончился первый этап сезона, можно так сказать. Период, насыщенный матчами и напряженный в контексте квалификации еврокубков и удачного старта в чемпионате. Как в целом можете оценить этот этап для команды Александра Шовковского?

– На старте сезона определенный уровень готовности у "Динамо" был, нет вопросов – команда неплохо подготовилась. Но логистическая проблема никуда не делась. Какая никакая, но она есть. Польша – прекрасная страна, но это не дом, это не Киев. И нет того духа, при котором проходят настоящие домашние матчи – именно той поддержки команды со стороны трибун нет, нет той атмосферы. И я уверен, что если бы эти матчи с "Пафосом" или "Маккаби" проходили в Киеве, то был бы другой результат.

Да и для клуба это головная боль, когда каждый матч – выездной. Команда должна доехать, ее надо разместить и так далее. Кроме того, команда с учетом сборов находилась вне дома два месяца. Это, конечно, сложно для каждого футболиста. Потому что когда время от времени команда возвращается домой, то футболисты проводят время со своим близкими, у себя дома, а потом опять едут на матчи с новыми силами, с новым желанием.

В этом всем есть проблема.

– Для "Динамо" все в квалификации еврокубков начиналось с противостояния с "Хамрун Спартанс" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. В тех матчах вас ничего в игре "Динамо" не насторожило?

– Сложно давать объективную оценку по матчам с таким соперником. Все выглядело прогнозируемо, "Динамо" заметно лучше "Хамрун Спартанса", достаточно много голов забили, с большим запасом вышли в следующий этап.

Хотя я хочу сказать, что это не та Мальта, которая была 10-20 лет назад. И про Кипр, кстати, я могу сказать то же самое.

– Да, следом за представителем Мальты на пути "Динамо" был кипрский "Пафос"...

– Это достаточно серьезная команда, где нет молодых футболистов, которые только начинают играть на таком уровне. Хорошая, сбалансированная команда со своим стилем игры. Недаром она в итоге вышла в основной этап Лиги чемпионов. А чтобы объективно оценивать матчи "Динамо" с "Пафосом", надо обязательно учитывать барьер, который невидим для многих, но видим для специалистов. На данном уровне уже другой футбол – другие скорости, другая скоростная техника, другая готовность. Этот футбол отличается от украинского футбола.

Раньше у нас все было совершенно иначе. В том же "Динамо" имелись легионеры достаточно высокого уровня – такие, как Ринкон, Чернат, Гавранчич, Леко. Они были немножко сильнее, чем украинские футболисты и их с ними сочетание приносило пользу. Наши футболисты рядом с такими легионерами быстрее росли и быстрее становились на другие рельсы, у них появлялось понимание того, что нужно играть чуть-чуть быстрее, чуть-чуть интенсивнее, что нужно чуть-чуть по-другому к матчам относиться. Также надо сказать, что "Динамо" с "Пафосом" немного не повезло: в первом матче пропустили мяч в конце игры, а в ответном – в самом начале встречи.

Так что есть много составляющих, которые, в итоге привели к негативному результату.

Но суть главной из этих составляющих, в том, о чем я уже сказал: другой уровень готовности, скоростной техники. В этом плане наши уступают. И это прямое следствие того, что сейчас у нас очень слабый чемпионат. Кроме матчей с "Шахтером" и еще пары поединков, все остальное – это проходные матчи. Нет такого, как раньше, когда за сезон 35-40 матчей проходят для команды, для футболистов под нагрузкой, под серьезной работой. А сейчас в "Динамо" собраны молодые футболисты, которым для роста и прогресса жизненно необходимо постоянно находиться под такой нагрузкой, под хорошей работой.

Несомненно, что каждый, кто сейчас в обойме "Динамо", – талантливый футболист, у каждого есть какие-то сильные качества. Но если они проводят один серьезный матч, и потом до следующего такого поединка, условно говоря, отдыхают, то ничего не будет. Потому, если команда постоянно под серьезной нагрузкой и работой, то она и будет выше другой команды, которой этого не хватает.

Плюс, не забывайте, о ситуации, в которой мы с вами находимся четвертый год – идет война. Я знаю, что "Динамо" за последнее время приглашало порядка 25 легионеров. Но одни хотят какие-то заоблачные условия, а другие не хотят ехать, потому что война. Сегодня они говорят, что посоветуются с матерью, с женой, а на следующий день звонят и отказываются. И речь ведь о достаточно квалифицированных футболистах, которые и правда могли бы помочь команде.

– А не показалось ли вам, что "Пафос" не только был лучше "Динамо" в тех компонентах, о которых вы сказали, но и победил в обоих матчах тактически?

– Мы просто во всем и везде чуть-чуть им уступали: и в скоростной технике, и в скорости, и в скорости принятии решений, и в мастерстве. При всем при этом "Пафос" был проходным для "Динамо" соперником, это не "Порту" и даже не "Рейнджерс". Но это не отменяет того, что это, как я уже сказал, достаточно хорошая, сбалансированная команда.

После первого матча "Динамо" с "Пафосом" я говорил, что эта команда может далеко пойти. И вот она в основном этапе Лиги чемпионов. Как и "Карабах", у которого в составе 6 или 8 достаточно сильных легионеров. Это я к тому, что на одних отечественных футболистах далеко не уедешь. Даже если все они – талантливые. И можно очень долго ждать, когда они повзрослеют, окрепнут, обрастут мастерством, смогут давать результат, по-настоящему откроются.

А то, что кого-то в этой ситуации продали – так это жизнь, от этого никуда не деться. Люди хотят расти, хотят попробовать себя на другом уровне. Это ведь хорошо. Я, например, счастлив, что Забарный стабильно играет, что у него все получается. Думаю, что и Ванат не потеряется в испанском футболе. Мы не можем закрыть все забором и сказать: "Нет, все, вы до конца карьеры остаетесь в клубе". И этом, в том числе, политика руководства "Динамо". Поэтому когда все складывается для трансфера, то президент клуба дает добро на переход.

Да и вообще, руководство "Динамо" имеет свой вектор развития клуба. Есть же не только первая команда – есть Академия, есть "Динамо U-19", есть одна база, вторая база, есть стадион "Динамо", это все стоит деньги. Вот, например, старый жилой корпус на клубной базе, в котором мы жили, хотели снести и ставить новый. Но по просьбе ветеранов "Динамо" здание было сохранено, реконструировано, и теперь это просто произведение искусства. Туда нужно водить людей, показывать, как живут молодые игроки, как они готовятся. Это ультрасовременный компонент клубной базы. При этом там есть мемориальная доска с правильными словами и перечнем тех футболистов, которые тут жили и своим потом и кровью ковали успехи киевского "Динамо", а над ней – икона "Георгий Победоносец". Мы, динамовские ветераны, благодарны за то, что к нам прислушались и реализовали все именно так. А еще я бы посоветовал футболистам первой команды изредка заходить в музей "Динамо", чтобы они понимали, где находятся и в каком клубе играют. Это немаловажно.

Вот, в этом году мы отмечаем 50-летие завоевания киевским "Динамо" Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года. Это те самые победы и динамовские традиции, о которых должно знать нынешнее поколение игроков клуба. Должно знать и ценить.

– Матчи "Динамо" с "Маккаби" уже в квалификации Лиги Европы – это повторение истории с "Пафосом", или что-то другое? Все, что вы сказали про "Пафос", можно сказать про "Макаби"?

– В целом, да. Но только я добавлю, что чемпионат Израиля за последнее время заметно вырос. Стадионов тоже настроили современных. Их футбол шагнул вперед. Поэтому в Израиле есть команды с футболом, который стал на порядок выше по своему уровню.

И я еще вот, что хочу сказать. У каждой игры есть свои базовые правила, требования. Если ты эти правила не выполняешь, то проигрываешь. И в баскетболе, и в хоккее, и в волейболе, и в футболе. Если мы сами придумываем себе ошибки, и из-за этих ошибок нам забивают, причем, не первый год, то надо чуть-чуть перестраиваться. Причем, в данном случае все это детские ошибки, я считаю. Это же не чемпионат Украины, когда вы ошиблись, но эти ошибки соперник не использовал: здесь наказывают мгновенно. Так что с этим надо считаться.

И я думаю, что нужно делать какие-то выводы, потому что это серьезный футбол, футбол за деньги. Покойный Лобановский за такие ошибки наказывал деньгами. Вовремя не сделал передачу, вовремя не отдал, поперек отдал, "обрезал" – это все было наказуемо. Потому что речь о профессиональном футболе, в который они играют за деньги, и при этом они еще играют за страну.

– Контраст результатов матчей "Динамо" в четырех стартовых турах УПЛ (четыре победы с общим счетом 14:3) на фоне еврокубковых результатов команды – это показатель соответствующего низкого уровня нашего чемпионата?

– Естественно. Я уже сказал, что "Динамо" просто не хватает в чемпионате матчей с необходимым уровнем нагрузки. Плюс нужна постоянная работа, и чтобы никто не жаловался, что тяжело, что люди устали. От чего уставать? Когда два матча в неделю – это хороший график. Сейчас в чемпионате Украина они все матчи на одной ноге играют, а потом попадают в еврокубки, попадают туда, где чуть-чуть все быстрее – готовность, интенсивность, буквально все. Разница в уровне футбола – решающий фактор.

Вот живой пример с матчем против "Оболони" (5-й тур чемпионата Украины, 2:2, – прим. ред.). Перед этим "Динамо" проводило контрольный матч с неплохой командой Второй лиги, ФК "Лисне". Прекрасная игра, "Динамо" победило со счетом 4:0, вообще никаких поводов для волнения нет. А потом – вот такая игра с "Оболонью". Правда, касательно именно матча с "Оболонью" есть еще один момент. Я всегда опасаюсь, когда игроки возвращаются из сборных – происходит дисбаланс. Тем более, динамовцы на этот раз за сборную не играли. Они просидели без игровой практики эти две недели и, как результат, фактически были неузнаваемы в матче с "Оболонью". Михавко точно показал не лучшую свою игру, пусть он и гол забил.

– А не складывается ли у вас ощущения, что игроки "Динамо" переоценивают свои результаты в УПЛ, и это потом в психологическом плане негативно сказывается на выступлении команды в Европе?

– Есть тренеры, которые должны это все регулировать, потому что это однозначно два разных уровня футбола. Это еще мы не попадали на команды из Италии, Англии, Франции. "Динамо" встречалось с обыкновенными командами, чемпионаты которых за последнее время чуть-чуть выросли. И они просто играют так, как в своих чемпионатах, они не перестраиваются.

– Какие позиции в "Динамо" вы считаете сейчас наиболее проблемными?

– Ванат ушел, и пока там самое слабое место. Но "Динамо" подписало нескольких новичков, это нужные команде футболисты. И центральный защитник Алиу Тиаре очень хорош, и вингер Шола Огундана.

Тиаре, помимо того, что он достаточно жесткий в отборах, подкатах, играет практически без мяча: он получил и сразу отдал на своего ближайшего. Это говорит о том, что у него есть потенциал, у него есть футбольный интеллект. Он никогда не ошибется в простых вещах.

А еще раньше появился другой качественный фланговый полузащитник Анхель Торрес, но он получил травму и никак не может никак.

Я считаю, что это достаточно хорошие для Украины футболисты, которые помогут "Динамо". Говорю это, в том числе, на основании того, что я видел на тренировках и в упомянутом контрольном матче с ФК "Лисне". Надеюсь, что они как можно быстрее адаптируются и будут помогать команде не только в чемпионате Украины, но и в еврокубках.

Что касается Шолы, то я наконец-то увидел, как в "Динамо" один футболист может очень просто обыграть двух-трех человек. Такие же навыки есть и у Торреса. Эти футболисты похожи друг на друга. Они оба взрывные, с хорошим дриблингом, с хорошей скоростью. Это то, хочется видеть. В идеале, конечно, нужно на каждую позицию взять одного-двух квалифицированных футболистов, которые бы помогли молодежи быстрее прогрессировать и выходить на этот уровень.

– С приходом Тиаре проблема ошибок в обороне "Динамо" решится?

– Клуб долго искал футболиста на эту позицию, там проблема существовала последние года два-три. Я не скажу, что у нас плохие центральные защитники, но это амплуа – особое, центрбека нельзя "дергать". Биловар в последнее время прибавил, Михавко входит в различные рейтинги лучших молодых центральных защитника. И есть Попов, игрок национальной сборной. На них крест, уверен, никто не ставит. Но с другой стороны, есть матчи, как с "Оболонью", в которых придумывается такое, что сложно даже как-то прокомментировать, кроме как назвать это катастрофой.

Все мы надеемся, ждем, когда пропадут матчи, после которых и слово произнести сложно. Я домой прихожу, мне супруга говорит: "Я тебя прошу, не иди на футбол". Спрашиваю, почему, а она мне: "Ты со мной два дня не разговариваешь".

– А как оцените ситуацию с вратарской позицией?

– При Бущане Нещерет был вторым вратарем. Если сейчас вернуть Бущана (его арендовало "Полесье", но был и вариант с возвращением в "Динамо", – прим. ред.), то это значит поставить крест на Нещерете, а это достаточно молодой и перспективный вратарь. Есть матчи, в которых он достаточно уверенно играет. Это вратарская позиция, тут много приемлемо для молодого голкипера. Знаете, сколько Яшин в свое время напропускал? Все смеялись тогда. Повторюсь, Нещерет – достаточно талантливый, один из лучших вратарей в Украине. Ему нужно время, чтобы стабилизироваться. И, конечно, он должен анализировать свою игру, чтобы люди не охали и не ахали, а получали удовлетворение от его игры. Потому что сейчас действительно Нещерет иногда делает на поле то, что может вогнать сиюминутный стресс любого болельщика.

– "Динамо" предстоит старт в основном этапе Лиги конференций. Как для себя оцениваете уровень этого турнира и перспективы в нем "Динамо"?

– Это наименее рейтинговый турнир в еврокубках, с этим поспорить не получится. А что касается перспектив, то если "Динамо" уберет все эти ошибки, о которых мы говорили, то команда точно будет заслуживать места в первой восьмерке (выход в 1/8 финала Лиги конференций, – прим. ред.). Но что касается работы над ошибками, то я не могу в нее вмешиваться. У команды есть главный тренер, достаточно уважаемый специалист, к которому есть полное доверие, и который построил хороший тренировочный процесс.

Но эти ошибки, которые сейчас допускаются, их надо убирать. Футболисты должны понимать, какие вещи просто недопустимы в игре. На своей половине поля они вообще должны быть компьютерами. А учитывая все нынешние реалии и уровень мастерства, сейчас нужно стараться играть очень просто, а не пытаться показать на поле то, что футболисту просто недоступно на этом уровне футбола.

– Как вы думаете, почему Шовковский никого из новичков не привлек в стартовый состав "Динамо" на матч с "Оболонью"?

– Сейчас можно говорить все, что угодно по поводу того, что было бы, если бы состав был другим. Но как было бы, мы знать не можем. У Шовковского свой подход. Может, они не готовы, может, есть еще какие-то моменты – тут только главный тренер может ответить на такой вопрос. Но, конечно, новичкам надо давать шанс сыграть. Я не идеализирую ситуацию с новичками, не скажу, что это панацея. Все будет зависеть от самих этих футболистов. Плюс, они должны не только играть: это "Динамо" (Киев), и тут надо быть готовым выполнять достаточно серьезную работу. Наконец, не забывайте: война. Сегодня иностранцы приехали, а завтра включили сирену, и человек сразу: "Отпустите, я хочу уехать, мама плачет". Мы же не знаем, какой будет реакция на наши реалии со стороны того или иного человека, который впервые с этим столкнется.

– Хотелось бы узнать ваше мнение о ситуации с Блэнуцэ.

– Он ведь все объяснил и открыто заявил, что поддерживает Украину, а Россию считает агрессором. Что еще надо? Это молодой человек, он мог допускать ошибки. Если бы у него сейчас была друга позиция, то можно было о чем-то говорить, а так... Мы так вообще никого не найдем для команды. Кого устроит, если приедут, условно говоря, легионеры-патриоты, но они не будут уметь играть в футбол?

Тут есть политическая тонкость. Как, например, в ситуации Забарного с Сафоновым в ПСЖ. Они в одной команде, Забарный его игнорирует, но выполняет контракт с клубом. Это нормальное явление, это позиция. Блэнуцэ уже подписал контракт, и он уже все сказал. Так давайте мы эту тему уже закроем.

– Ванат ушел, перед этим начала проявлять себя Герреро, и тут появился Блэнуцэ. Как вы думаете, кто в итоге станет основным, базовым нападающим "Динамо"?

– Мое мнение, что в чемпионате Украины, хотя бы с командами, которые идут внизу турнирной таблицы, нужно потихоньку наигрывать схему игры в три центральных защитника. Лично мне хотелось бы, чтобы, как минимум, был такой тактический вариант.

У "Динамо" сейчас, как правило, четыре защитника, вратарь пятый, два опорных, семь. В результате получается один нападающий. Но я думаю, что надо потихоньку наигрывать схему с тремя защитниками и двумя нападающими. Это все нормальное явление и возможности для этого сейчас уже есть. Надо понемногу идти вперед и перестраиваться.

Понятно, что это исключено в матче с "Ювентусом", когда надо насытить свою половину поля, но с условным "Ингульцом" – почему бы и нет? А что касается нападающих, то Герреро мне сперва не нравился, но он сейчас прибавил. Он и убегает, и цепляется за мячи. Сложно пока в полной мере оценить потенциал Блэнуцэ, но из того, что я увидел, могу сказать, что это достаточно хороший нападающий, соответствующие навыки у него есть, он это показал в том же матче с ФК "Лисне".

– Как вы реагируете на нынешнюю критику в адрес "Динамо"?

– Ну, во-первых, сложилась парадоксальная ситуация: что ни футболист, тот – легенда "Динамо". Как такое может быть? Я считаю, что если человек сыграл за клуб 300-350 матчей, тогда, наверное, его действительно можно называть легендой. А по большому счету, легендами можно называть только тех, кто выиграл с клубом серьезные трофеи. Поколение 75-го года, 86-го года – все эти футболисты действительно легенды "Динамо". Но зачем называть легендами клуба тех, кто сыграл 50-70 матчей в основном составе?

И всем тем "легендам" и "звездам", которые много говорят, могу посоветовать только одно: берите команды, учитесь. А не рассказывайте, как и пить, и играть. Во-вторых, у нас появилось много так называемых блогеров, которые дошли уже до того, что рекомендуют, кого брать в сборную, а кого убрать. Да вы пойдите станьте перед зеркалом, посмотрите на себя и ответьте сами себе: кто вы такие и где вы играли в футбол?

Ну, я понимаю Линекер, который сейчас говорит с позиции журналиста. Но это человек с тысячей регалий, который многого добился, который понимает, как это. Но вы-то зачем это все говорите? Для начала хотя бы разберитесь, кто вы вообще – блогер или комментатор или, может, вообще кто-то другой?

Ну и в-третьих. Есть люди, которые раньше играли в "Динамо", а потом имели непосредственное отношение к "Динамо", но сейчас откровенно выжили из ума. Не хочу называть фамилий. Человек огромную часть своей жизни связал с "Динамо", играл за команду, работал тут, а теперь занимается лишь тем, то эту же команду, клуб хаит. Лично мне это понять сложно.

– Перед тем, как перейти к теме сборной, хотелось бы узнать вашу реакцию на недавние заявления Артема Кравца в адрес "Динамо"?

– Честно говоря, я был в шоке. Я к Артему нормально отношусь, он нормальный парень. С большой симпатией к нему отнесся и Игорь Михайлович Суркис. Сначала он его отправил в Академию, потому что считал, что он будет там полезен. У Артема не получилось. Его никто оттуда не убирал, он сам ушел и попросился на другое направление. Игорь Михайлович ввел его в селекционную группу. Он курировал ряд проектов. Приехал в "Динамо" Брайан Себальос. Но говорили об одном футболисте, а приехал другой, и в итоге не получилось.

Это очень и очень сложно для любого футболиста – искать себя в жизни после окончания карьеры. Некоторые люди полностью теряют себя, даже спиваются. Это уже другая жизнь и далеко не всем удается перестроиться.

К Кравцу никто предвзято не относился и не относится. Он – такая же часть "Динамо", как все остальные, кто был причастен к клубу. Но он не имеет права заявлять то, что он заявил. Артем нормальный парень, разумный, и я думаю, что он чуть-чуть погорячился. Кроме того, он не так много провел матчей за "Динамо", чтобы давать оценку всему тому, что в клубе делается. Выше я уже сказал и о базах, и о детях, и о стадионе, и об Академии – это все непросто. И все это есть благодаря людям, которые вкладывают в клуб свои деньги.

– В завершение не могу не спросить о сборной Украины, о ее сентябрьских матчах в отборочном турнире ЧМ-2026 (Украина – Франция – 0:2, Азербайджан – Украина – 1:1).

– Тут снова в первую очередь придется говорить о нынешнем уровне нашего чемпионата. Потому что от него зависит сборная Украины. По большому счету, на уровне еврокубков мы сейчас можем чего-то требовать только от "Динамо" и "Шахтера".

Конечно, все возмущены ничьей с Азербайджаном. Но я скажу, что это хорошо, что по календарю нам не попалась Исландия вместо Азербайджана, а то уже можно было бы забыть о выходе из группы. Говорю так по той причине, что видел, как Исландия играла с Францией – в ее составе собраны достаточно квалифицированные футболисты.

А матч с Францией – это сейчас особая ситуация для нас. Как и матчи с Испанией, Германией. Если мы сейчас будем обыгрывать Францию, то там надо будет просто распустить сборную. Но в целом, я бы не сказал, что игра с Францией была провальной для сборной Украины – вполне хорошая игра, я с удовольствием ее смотрел. Особенно второй тайм, когда у нас были отличные моменты.

Но, повторюсь, если мы будем говорить, что в нынешних реалиях сборная Украины должна обыгрывать Францию, то это будет нонсенсом.

– Ну а что все-таки произошло в матче с Азербайджаном?

– Второй матч в таких спарках часто превращается в катастрофу. Два тайма бегать за Францией, два тайма отбирать у нее мячи – знаете, сколько сил это занимает? Поэтому я и сказал, что хорошо, что во втором матче нас ждал Азербайджан, а не Исландия.

Тут или надо ротацию хотя бы средней линии делать, или какую-то фармакологию проводить, с помощью которой футболисты успели бы восстановиться ко второму матчу и могли играть на необходимом уровне.

Я полностью поддерживаю всех, кто возмущался игрой сборной Украины в матче с Азербайджаном, я тоже возмущался. Качество игры сборной Украины, которое мы увидели в этом матче, никого не может удовлетворить. И аналитика это подтверждает. В матче с Францией процент брака у нашей сборной был 25%. А в матче с Азербайджаном этот показатель был уже 49%! Почти каждая передача – чужому. Как такое может быть?..

Но чтобы не заканчивать на такой пессимистической ноте, в заключение я хотел бы сказать следующее. Я оптимист и верю, что все это безумие закончится. И Украина останется полноценной, независимой страной с нормальным футболом. А сейчас надо быть благодарным президентам наших футбольных клубов за то, что в этой ситуации они вкладывают свои деньги в украинский футбол, развивают его несмотря ни на что и дают понять миру, что наш футбол жив.

У Украины три обладателя "Золотого мяча". Она всегда была футбольной страной, такой она остается и, верю, что займет свое заслуженное место, которое она занимала раньше.