Выступление прыгуна в воду, набравшего 0 баллов, собрало 16 млн просмотров за несколько дней. Видео

Неудачный прыжок филиппинского спортсмена Джона Элмерсона Фабриги, выполненный еще на Играх Юго-Восточной Азии 2015 года в Сингапуре, вновь оказался в центре внимания пользователей соцсетей. Осенью 2026 года ролик получил новую волну популярности и за несколько дней собрал около 16 миллионов просмотров.

Видео дня

Во время соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина 21-летний Фабрига сорвал четвертую попытку. Спортсмен не завершил вращение и плашмя упал на спину, после чего все судьи выставили ему по 0,00 балла.

Видео быстро стало вирусным и превратилось в один из самых известных спортивных мемов.

Позднее представители филиппинской федерации объясняли неудачное выступление нехваткой условий для подготовки. По их словам, спортсмен тренировался на единственном поврежденном трамплине.

Несмотря на болезненные падения и волну насмешек в сети, Фабрига завершил соревнования и выполнил оставшиеся прыжки. Позже атлет признавался, что воспринял критику как дополнительную мотивацию для дальнейших тренировок.

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