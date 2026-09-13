УкраїнськаУКР
русскийРУС

Выступление прыгуна в воду, набравшего 0 баллов, собрало 16 млн просмотров за несколько дней. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,3 т.
Прыжок филиппинского атлета стал историческим
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Неудачный прыжок филиппинского спортсмена Джона Элмерсона Фабриги, выполненный еще на Играх Юго-Восточной Азии 2015 года в Сингапуре, вновь оказался в центре внимания пользователей соцсетей. Осенью 2026 года ролик получил новую волну популярности и за несколько дней собрал около 16 миллионов просмотров.

Ролик вновь завирусился в интернете

Во время соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина 21-летний Фабрига сорвал четвертую попытку. Спортсмен не завершил вращение и плашмя упал на спину, после чего все судьи выставили ему по 0,00 балла.

Видео быстро стало вирусным и превратилось в один из самых известных спортивных мемов.  

Позднее представители филиппинской федерации объясняли неудачное выступление нехваткой условий для подготовки. По их словам, спортсмен тренировался на единственном поврежденном трамплине.

Прыжок Джона Элмерсона Фабриги

Несмотря на болезненные падения и волну насмешек в сети, Фабрига завершил соревнования и выполнил оставшиеся прыжки. Позже атлет признавался, что воспринял критику как дополнительную мотивацию для дальнейших тренировок.

Джон Элмерсон Фабрига

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

СингапурПрыжки в воду
Редакционная политика