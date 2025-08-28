Выгодно украинцам: УЕФА принял важное решение по проведению Лиги чемпионов
Европейский футбольный союз (УЕФА) внес кардинальное изменение в расписание проведения Лиги чемпионов. Начиная с сезона 2025/2026 решающий матч самого престижного континентального клубного турнира будет стартовать на три часа раньше, чем это было до этого.
Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Начало главной битвы за трофей в организации решили сместить с 21:00 по центрально-европейскому времени (СЕТ) на 18:00. Это означает, что украинским болельщикам теперь не придется наблюдать за поединком до глубокой ночи – его старт в нашей стране поклонники футбола увидят в 19:00.
В УЕФА подчеркнули, что новое время начала финала Лиги чемпионов поможет не только открыть новую телеаудиторию по всему миру, но и принесет много пользы для болельщиков и принимающих городов.
"Начало в 21:00 СЕТ хорошо подходит для матчей в середине недели, но более раннее проведение финала в субботу означает его более раннее завершение, вне зависимости от дополнительного времени или серии пенальти, что позволит болельщикам провести остаток вечера с друзьями и семьей и обсудить главный матч сезона", – прокомментировал решение президент УЕФА Александер Чеферин.
Отметим, что финал Лиги чемпионов-2026 состоится в столице Венгрии Будапеште в субботу, 30 мая.
