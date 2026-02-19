Выбежавшая на трассу 'галлюцинация' едва не сорвала лыжную гонку Олимпиады-2026. Видео

Во время квалификации женской командной гонки по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026 в Италии на трассе появился пес, который побежал за участницами и пересек финишную прямую. Одна из участниц сначала решила, что у нее галлюцинации.

Инцидент произошел утром в среду на соревнованиях в Тезеро. Животное, внешне напоминающий волка, выбежал на дистанцию и начал преследовать двух спортсменок из Хорватии и Греции, когда они приближались к финишу.

Камеры зафиксировали, как собака бежит вдоль трассы и реагирует на съемку, а затем устремляется за лыжницами. Один из комментаторов назвал происходящее потенциальной "катастрофой",

Лучшая в квалификации шведка Йонна Сундлинг заявила, что сочла произошедшее милым. Норвежка Астрид Эйре Слинд, занявшая пятое место, сказала: "Собака — это моя наименьшая проблема, шведка — самая большая".

Представительница Хорватии Тена Хаджич призналась, что испугалась возможного укуса: "Сначала я подумала, что это волк и что у меня галлюцинации из-за тяжелой гонки. Он был очень большим, и когда я пробегала мимо, боялась, что он меня укусит. То, что он вообще оказался на трассе, — это нехорошо. Для меня это не так важно, поскольку я не борюсь за медаль. Но если бы это случилось в финале, где на кону медали, это могло быть опасно".

Гречанка Константина Харалампиду, финишировавшая последней, отметила: "К счастью, он вел себя очень хорошо. Он бежал за камерой на финишной прямой, был милым и, к счастью, не помешал гонке. Это было забавно. Он заставил меня забыть о гонке, потому что она была неудачной. Благодаря ему я теперь знаменита, так что должна его поблагодарить".

Эксперт по лыжным гонкам Фредрик Окленд заявил, что вмешательство пса "могло стать катастрофой".

Позже владелец двухлетнего чешского влчака по кличке Назгул сообщил норвежскому изданию VG, что питомец убежал из дома: "Он просто исчез, убежал из дома. Он очень добрый пес. Очень упрямый, очень милый и очень общительный. Он всегда ищет контакта с людьми. Он не причиняет людям вреда".

Компания Omega официально зафиксировала фотофиниш с пересечением линии Назгулом. Имя собаки связано с персонажами из The Lord of the Rings.

Для справки: чешский влчак (чешская волкособака) — это официально признанная кинологическая порода, выведенная в 1955 году в Чехословакии путем скрещивания немецкой овчарки с карпатским волком.

