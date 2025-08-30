Всего 6 команд и возможность не выйти дальше? Разбираем соперников 'Динамо' в группе Лиги конференций

Вчера киевское "Динамо" узнало 6 своих соперников в группе Лиги конференций. Проблемный столичный клуб встретится с двумя сильнейшими командами турнира, а также с кучей новичков. Способны ли киевляне против них пробиться в плей-офф? Сможет ли Шовковский за месяц настроить команду на столь нужную борьбу? OBOZ.UA рассказывает о новых именах для украинского футбола.

Видео дня

"Фиорентина": надо мстить за "Полесье"

Позиция в чемпионате: 9-е место Серии А

Лучшее выступление в ЛК: финалы 2023 и 2024

Очные встречи: 0 побед "Динамо" - 3 ничьи - 3 победы "Фиорентины"

"Динамо" имеет возможность забрать важные очки у "Фиорентины", обидчицы житомирян в плей-офф отбора. Но исторически сложилось, что у киевлян нет успеха против фиалок: 6 игр и ни одной победы. И вообще итальянские команды доминируют над бело-синими. Здесь еще и попался дважды финалист последних розыгрышей ЛК. В составе - Кин, Комуццо, Додо и Пиколли. За спиной - 2 финала турнира и полностью знакомая схема. Вероятность очков минимальна, особенно когда мы видим, что против сильных клубов динамовцы слабы, а перед осенью ещё и остались без выбора в нападающих и с травмами защитников.

"Омония": еще одни киприоты - проблема для нас?

Позиция в чемпионате: бронзовый призер чемпионата Кипра 24/25

Лучшее выступление в ЛК: плей-офф 24/25

Очные встречи: не пересекались

Знакомьтесь: еще одни киприоты в нынешних летописях "Динамо". И надо сказать, что "Омония" не менее успешна, чем "Пафос": в Лиге конференций 5 из 6 матчей выиграно, что обеспечило киприотам выживание в трех этапах отбора и повторный выход в Этап лиги. Киприоты только стартуют свой чемпионат, реальную силу "Омонии" сможем проверить через несколько недель в игре против "АЕКа". Сейчас можем отметить, что это дебютная встреча с "Динамо", к которой готовы сверхрезультативные Семедо, Эвандру и Йоветич. Эту повторную прогулку на Кипр можно сравнить с "Маккаби", где команда в разы дешевле, но с феерическим уровнем настроя.

"Кристал Пэлас": самый сложный соперник года

Позиция в чемпионате: 14-е место АПЛ

Лучшее выступление в ЛК: дебютант

Очные встречи: не пересекались

9! Девять команд имеет Англия в этом году во всех еврокубках! 6 из них - в Лиге чемпионов. Фантастика, но именно нам выпал единственный представитель Туманного Альбиона в ЛК, уже десятый в истории международных игр "Динамо". Соперник, на самом деле, очень опасный: Кубок прошлого года и Суперкубок, отнятый у "Ливерпуля". Мини-преимуществом будет домашний статус встречи против "КП", минус наибольшее расстояние. Но вновь заметим: лучший бомбардир прошлого сезона Матета в команде, остались Геи, Муньоз и Сарр, приобрели Пино... Брать такие дефицитные очки Лиги конференций здесь будет очень сложно, учитывая опыт отбора.

"Самсунспор": лучше оставить напоследок

Позиция в чемпионате: 5-е место турецкой Суперлиги

Лучшее выступление в ЛК: дебютант

Очные встречи: не пересекались

Очередной новый соперник, о котором надо знать следующее: слабее "Шахтера". Почему? Потому что проиграл плей-офф ЛЕ "Панатинаикосу", с которым горняки дважды дали по нулям. Календарь будет в воскресенье, турецкий клуб желательно бы получить на ноябрь, чтобы проверить силы против подопечных Турана. Бронзовый призер Турции не показал на трансферном рынке какой-то особой активности, но надо иметь в виду их трибуны, как всегда зажигательные. Шовковский не сказал нового, его слова надо воспринимать с холодной головой:

"На каждый матч мы будем настраиваться и максимально делать все возможное. [Готовимся] к матчу чемпионата Украины, потом будет небольшая пауза, во время которой у нас будет возможность спокойно посмотреть на ситуацию. Уже почти два месяца, с тех пор, как мы уехали из Киева, и еще не возвращались" - Александр Шовковский, главный тренер ФК "Динамо"

"Ноа": проверка контрмотивацией

Позиция в чемпионате: 3-е место чемпионата Армении

Лучшее выступление в ЛК: Этап лиги 24/25

Очные встречи: не пересекались

Всего 2 игрока-миллионника и чудом спасенная квалификация. Именно так отыграли плей-офф армяне. Заметим, что "Ноа" в каждом матче выдал перфомансы с большим количеством ударов и не всегда ощутимой результативностью. Со жребием повезло, что не придется далеко ехать, домашняя игра будет в Польше. Способно ли "Динамо" взять 3 очка? Ответ не на поверхности. Ереванские фанаты говорят, что все сильнее их, но надо бороться. А клуб транслирует едва ли не самую большую мотивацию из всех наших соперников по ЛК:

"Мы — первый армянский клуб, который во второй раз сыграл в главной стадии турнира УЕФА. Мы никогда не остановимся, не перестанем мечтать и работать — ради нашего клуба, ради наших целей, ради флага на груди футболки Ноа". - Руководство ФК "Ноа"

"Зрински": чемпион против чемпиона

Позиция в чемпионате: 10-е место чемпионата Боснии

Лучшее выступление в ЛК: Этап лиги 23/24

Очные встречи: не пересекались

Да, благодаря Лиге конференций, "Динамо" значительно расширит географию своих соперников. Встречайте - "Зрински" из боснийского городка Мостар. Этот клуб пока последний в своем чемпионате, потому что федерация все положила на подготовку чемпиона Боснии и у них только 2 игры из уже проведенных 5. Пропускают много, не концентрируются на атаке - по текущим выступлениям видим, что здесь для киевлян несут три очка на большой тарелке. Для плей-офф ЛК хватит 7 баллов и динамовцам есть где их взять. Главное, чтобы за ближайший месяц появился рецепт к победным настройкам и у чемпиона Украины.