Вызов для украинцев, Англия парализовала работу компьютера: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

28-го августа состоялась жеребьевка Этапа лиги в Лиге чемпионов. 36 команд узнали по 8 уникальных соперников - и уже сейчас есть пары, которые мы будем ждать с нетерпением. Это не только супердерби, это еще и матчи с участием многих украинцев! OBOZ.UA рассказывает об итогах жребия и самых интересных деталях евроосени.

Какие страны представлены в основном этапе ЛЧ?

Всего в ЛЧ сыграют клубы 15-ти стран Европы, впервые за 20 лет там не будет украинского представителя. Больше всего команд от Англии - сразу 6. Пять клубов прошли в групповой этап от Испании, по 4 имеют Италия и Германия, а вот Франция только 3. По две команды будут играть от Португалии, Азербайждана, Бельгии и Нидерландов. Счастливчики с единственным клубом в элитных еврокубках - Чехия, Норвегия, Греция, Дания, Казахстан и Кипр.

Из-за Англии даже компьютеру было сложно

Англия отдала для нынешней ЛЧ шесть клубов - 5 через АПЛ и победителя Лиги Европы. Из-за того, что команды из одной ассоциации не могут пересекаться, компьютеру пришлось значительно миксовать жребий. Потому что у одного из клубов Туманного Альбиона сразу минус 5 потенциальных соперников, под которые надо заполнять слоты иначе и еще чтобы хватило на всех и не было конфликта с регламентом (помним, что по правилам не более 2 соперников из одной ассоциации). Получилось так, что самый легкий путь будет у "Тоттенхэма", потому что все преимущественно равны по силе, а из первой корзины - "ПСЖ" и "Боруссия".

Не обошлось и без классики ЛЧ - противостояния "Манчестер Сити" с "Реалом". Горожанам еще надо готовиться к "Вильярреалу" с "Буде", в последнее время Гвардиола непредсказуем против почти всех. "Ливерпулю" тоже выпали сливочные, а также "Атлетико" и "Галатасарай". Лондонский "Арсенал" проверит силы против новичка "Кайрата" и примет дома мюнхенцев с матрасниками.

У "Челси" среди 8 соперников отметим ту же "Баварию" и "Барселону". Мареска точно не желал столько испытаний после сложного сезона. А вот "Ньюкаслу" придется биться не на жизнь: команда из последней корзины встретится с победителем ЛЧ, чемпионом Испании, обновленным "Байером" и "Бенфикой". Словом, сороки очень хотели, чтобы руки Ибры и Кака им помогли, но получилось иначе.

В основной этап вышли 5 клубов с украинцами. Кому повезло?

Главная новинка и гарантированное выступление - Забарный в "ПСЖ". Защитник ворвался в основную команду, сразу стал важным для Энрике и прекрасно чувствует себя в коллективе. На нем теперь задача защиты титула, потому что парижане против команд высокого уровня могут выглядеть совсем по-разному и в ЛЧ собраны все сливки нестабильного футбольного мира. В прошлом сезоне им удалось шокировать только "МанСити", а в этом календарь будет едва ли не самым сложным среди всех в элите. В еврокубковом календаре "ПСЖ" будут "Бавария", "Барселона", "Аталанта", "Тоттенхэм" и "Байер". Можно ли считать, что "Спортинг", "Ньюкасл" и "Атлетик" это доноры очков? И будут ли обращаться шейхи в УЕФА с заявлением о подтасованном жребии? У Забарного будет много работы.

Трубин почти отдыхал, когда "Бенфика" играла вчерашний матч против "Фенербахче" - ни одного удара в створ за все 90 минут и два сухих выступления. Наше внимание еще сильнее в контексте потенциального перехода к орлам еще одного украинца, Судакова из "Шахтера". По примеру прошлого года, игры против грандов "Реала" и "Челси" не должны нести угрозы, а вот с такими командами, как "Байер" или "Ньюкасл" будет много голов и неопределенность до свистка. Еще 4 соперника - "Ювентус", "Наполи", "Аякс" и "Карабах".

Большая ответственность у команды Лунина: хоть сам голкипер вряд ли появится на поле, но "Реал" под руководством Алонсо должен возвращать себе величие. Сливочные уже год ничего не выигрывали в Европе. Среди 8 команд особенно важны "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Бенфика", против которых жизненно необходимо брать очки. Помним и о среднем звене: "Монако", "Марсель" с "Монако" также готовят палки в колеса королевскому клубу на его пути к первой восьмерке. В придачу - выездные "Кайрат" с "Олимпиакосом".

Еще есть "Арсенал", хотя он не такой уж украинский: Зинченко там просто находится, поэтому нет смысла детальнее рассматривать канониров именно в разрезе наших футболистов. Так же в отдельный раздел летит "Вильярреал", где Кинарейкин пока представитель дубля.

В этом году в ЛЧ дебютируют сразу 4 клуба! Их жребий сверхсложный

"Кайрат" - красота нынешнего отбора Лиги чемпионов. Казахстанцы на стиле выбили "Селтик", а героем стал вратарь, который потянул серию пенальти и довершил длинную квалификацию выходом в основной этап. 315-я команда в рейтинге УЕФА проведет как минимум 8 матчей в самом престижном турнире Европы. Конечно, это абсолютный аутсайдер ЛЧ, но в прошлом году и на "Брест" особых надежд не было, а какое получилось шоу! "Кайрату" выпали 4 команды с именем и здесь каждая игра стоит просмотра. А еще в Казахстан приедет "Интер" с "Арсеналом".

Еще один новичок турнира - обидчик нашего "Динамо". Кипрский "Пафос" будто темная лошадка евросезона, ведь пострадали от него не только киевляне, а еще и "Маккаби" и "Црвена Звезда". Интересная молодая команда с большим бэкграундом, ни разу не уступившая в отборе. Среди 8 будущих соперников особо выделяются "Бавария", "Вильярреал" и "Челси". Есть вероятность, что "Пафос" станет аналогом "Астон Виллы" прошлого розыгрыша и посягнет на зону плей-офф.

Встречайте и "Буде/Глимт" прошлогоднего полуфиналиста Лиги Европы. Норвежцы возвращаются в ЛЧ впервые с 2008-го, когда там играл еще "Русенборг". И теперь им придется сражаться за весенний плей-офф с "МанСити", "Юве" и "Атлетико". А точнее - против "Славии" и "Монако". Из последней корзины вытащили также "Юнион" (еще известный как "Унион"), которого помним по прошлым сезонам, но особое внимание привлекает то, что команде понадобилось всего 4 попытки, чтобы впервые выйти в группу ЛЧ! Они попали напрямую как победители бельгийского чемпионата и стали второй командой от ассоциации (вместе с "Брюгге"). Команда заявляет свои аппетиты на плей-офф элиты, за который предстоит переигрывать, в частности, ""Интер", "ПСВ" и "Галатасарай".

Когда будут игры?

Общий этап начнется 16-го сентября, первый тур расписали на 3 дня, все остальные традиционно будут проходить в двухдневных слотах с октября по январь. Только последний 8-й тур, как всегда, будет максимально неудобным для просмотра: 18 игр будут сыграны 28-го января одновременно. Стыковые матчи за выход в плей-офф будут в феврале 2026-го года. Все матчи с этого этапа будет показывать MEGOGO.