В сентябре закрылось трансферное окно украинской Премьер-лиги. Какие они, самые дорогие трансферы межсезонья-2024 – о них в сегодняшнем материале OBOZ.UA.

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Самым дорогим летним трансфером стал переход Дэнила Кастильо из "Шахтера" в датский "Мидтъюлланд", пополнивший казну чемпионов Украины на 4 млн евро. Переход Кирилла Фесюна из "Колоса" в "Шахтер" обошелся "горнякам" в 2,7 млн евро, а "Динамо" заплатило "Днепру-1" за Александра Пихаленка и "Заре" за Эдуардо Герреро по 2,5 млн в евровалюте за каждого.

Общая стоимость всех игроков, зарегистрированных в 16 клубах УПЛ, составляет 392 млн евро. Самая большая стоимость игроков "Шахтера" - 106,2 млн евро, у "Динамо" - 81,8 млн. А дальше пропасть: "Полесья" - 22,5 млн, "Руха" - 16,3 млн, "Кривбасса" - 14,3 млн, "Зари" - 12,25 млн, "Карпат" - 12,1 млн, "Александрии" - 10,55 млн, "Колоса" - 10,3 млн, "Ворсклы" - 9,6 млн, "Оболони" - 7,35 млн, "Черноморца" - 6,6 млн, "Вереса" - 5,75 млн, "Ингульца" - 5,35 млн, "Левого берега" - 4,85 млн.

Одни только потратили, другие – заработали

Вот пять клубов, которые больше, чем их оппоненты, потратили на трансферы: "Динамо" - 6,6 млн, "Шахтер" - 4,7 млн, "Полесье" - 2,8 млн, "Карпаты" - 1,48 млн, "Колос" - 950 тысяч.

Пять клубов, которые заработали больше, чем оппоненты, на трансферах: "Шахтер" - 4,58 млн, "Заря" - 4,3 млн, "Колос" - 2,7 млн, "Динамо" - 1,5 млн, "Ворскла" - 1,5 млн.

Клубы, которые не потратили ничего на трансферы – "Александрия", "Черноморец", "Ингулец", "Левый берег". Клубы, которые потратили на трансферы, но ничего не заработали с трансферов – ЛНЗ (потратили 680 тысяч евро), "Карпаты" (1,48 млн), "Верес" (100 тысяч).

Шесть самых дорогих игроков УПЛ: Георгий Судаков ("Шахтер") – 35 млн евро, Николай Шапаренко, Владислав Ванат (оба – "Динамо") – по 10 млн, Илья Квасница ("Рух") – 3 млн, Богдан Михайличенко, Алексей Гуцуляк (оба – "Полесье") – по 2,5 млн.

Новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стартовали групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Проходят они в новом формате.

По 36 участников в каждом из турниров составляют одну группу. Все они сыграют восемь матчей с восемью разными соперниками, при этом четыре матча для каждой команды будут домашними, еще четыре – гостевыми.

По результатам восьми туров основных этапов будут сформированы общие для всех участников турнирные таблицы согласно количеству очков, которые они набрали. Лучшие восемь команд группового этапа напрямую выходят в 1/8 финала, а команды, которые окажутся на местах с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за право выйти в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 25-го по 36-е, заканчивают свои выступления в еврокубках сезона-2024/2025.