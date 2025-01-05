Впервые за все время независимости! Сборная Украины добыла историческую медаль на Кубке мира по санном спорту

Сборная Украины по санному спорту завоевала "бронзу" в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Это первая медаль украинцев в этом виде программы за всю историю выступлений.

Видео дня

На втором этапе эстафет сезона 2024/25 украинская команда финишировала третьей, уступив победителям из Германии 3,947 секунды. В составе сборной выступили одиночники Юлианна Туницкая и Андрей Мандзий, а также двойки Игорь Гой с Назарием Качмаром и Елена Стецкив с Александрой Мох.

Украинцы стали одной из трех команд, успешно завершивших дистанцию, в то время как сразу четыре сборные не добрались до финиша.

Эта "бронза" стала девятой медалью сборной Украины за всю историю Кубка мира и первой, завоеванной в эстафетах. Ранее все награды приносила Наталья Якушенко, включая "серебро" Кубка мира 2008 года и "бронзу" чемпионата мира 2009-го. Таким образом, награда из Сигулды стала юбилейной — десятой для Украины на высшем уровне.

Кроме того, украинская команда улучшила свой результат на три позиции по сравнению с первым этапом сезона, где заняла шестое место в Обергофе. Соревнования в Инсбруке, запланированные на начало декабря, были отменены из-за технических проблем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!