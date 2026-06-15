На чемпионате мира по футболу установлен исторический рекорд

Сборная Германии по футболу стала самой результативной командой в истории чемпионатов мира. Историческое достижение покорилось Бундестим после победы над дебютантом мундиалей Кюрасао со счетом 7:1 на первенстве планеты, которое в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде.

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Об этом информирует официальный аккаунт турнира в социальной сети Instagram. Благодаря разгрому "карликов" немецкая сборная записала в свой актив 239 забитых мячей и превзошла показатель бразильцев, который в игре с Марокко провели свой 238-й гол на чемпионатах.

Германия сыграла на мундиалях 113 матчей на 21 турнире и добыла 69 побед и отстает от бразильцев на целых 20 набранных очков. Эти две сборные с огромным отрывов от остальных команд. Третьей по результативности идет Аргентина (152 гола), за которой расположились Франция (136) и Италия (128), которая вообще не принимает участия в ЧМ-2026.

Для того, чтобы "скуадра адзурра" выпала из топ-5, Испании и Англии нужно забить на североамериканском первенстве 21 и 25 мячей соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла беспрецедентное решение по чемпионату мира 2026 года.

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