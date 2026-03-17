Впервые за 43 года. Российский голкипер пропустил 5 голов в Лиге чемпионов в самом невероятном матче года. Видео

Португальский "Спортинг" разгромил "Буде-Глимт" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, отыграв три мяча после первого матча. Российский голкипер норвежского клуба Никита Хайкин пропустил пять раз, а его команда вылетела из турнира после дополнительного времени.

Видео дня

Ответная встреча 1/8 финала завершилась со счетом 5:0 в пользу лиссабонцев. Голы забили Инасиу, Гонсалвеш, Суарес Чаррис, Араухо и Нел.

Первая игра завершилась победой норвежского клуба со счетом 3:0, однако по сумме двух матчей дальше прошел "Спортинг". Решающие мячи были забиты в дополнительное время: на 92-й минуте отличился Араухо, а на 120+1 Нел установил окончательный результат.

В соцсетях этот результат успели окрестить самым невероятным камбеком года в Лиге чемпионов.

"Спортинг" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 1983 года. Соперник португальского клуба определится в противостоянии "Арсенала" и "Байера", первый матч между ними завершился со счетом 1:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!