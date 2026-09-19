Впервые за 28 лет! Украина взяла медаль в фигурном катании на Гран-при в Турции. Видео

Украинский фигурист Егор Курцев завоевал серебряную медаль этапа юниорского Гран-при. Для мужского одиночного катания Украины эта награда стала лучшим результатом на соревнованиях серии за последние 28 лет.

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16-летний спортсмен по итогам турнира в Анкаре набрал 201,95 балла по сумме двух программ. Победу одержал японец Даия Эбихара с результатом 216,66 балла, а третье место занял представитель Южной Кореи Чхве Ха Бин, получивший 194,89 балла.

После короткой программы Курцев шел вторым. За прокат под композицию The Sound of Silence украинец заработал 71,00 балла, установив новый личный рекорд.

В произвольной программе под музыку Woodkid и Астора Пьяццоллы он получил 130,95 балла и сохранил вторую позицию в итоговом протоколе.

Достижение Курцева стало историческим для украинского мужского одиночного катания. В последний раз представитель Украины выигрывал "золото" или "серебро" на этапе юниорского Гран-при в 1998 году, когда Андрей Кифоренко победил на домашнем турнире в Киеве.

Кроме того, это первая медаль Украины на этапах юниорского Гран-при с 2019 года. Тогда Иван Шмуратко завоевал "бронзу".

Отметим, что на соревнованиях в Анкаре также состоялся международный дебют Александра Плющенко под флагом Азербайджана. По итогам турнира он занял 13-е место.

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