Украина впервые в истории выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике. Видео

Юниорская сборная Украины завоевала первое в истории страны золото на чемпионате мира по художественной гимнастике, который с 18 по 22 июня проходил в Софии (Болгария). Украинки победили в финале групповых упражнений с 10 булавами, набрав 24,900 балла.

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Команду-победительницу составили Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко и Таисия Редька.

В финале украинская команда опередила сборные Италии (24,200) и Болгарии (24,150), которые заняли второе и третье места соответственно.

Ранее на этом же чемпионате украинская команда завоевала "бронзу" в групповом многоборье. Кроме того, в этом сезоне гимнастки уже выигрывали "золото" в упражнении с булавами на чемпионате Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по художественной гимнастике не была представлена в личных соревнованиях на ЮЧМ. По словам старшего тренер национальной команды Ириша Блохина, ее подопечные были сосредоточены на подготовке к многоборью, а участие в чемпионате мира ограничено лишь одним видом программы.

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