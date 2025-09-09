'Внук' прошел ад Бахмута и Авдеевки: в боях на Харьковщине погиб регбист и основатель 'Днепра'

На войне с российскими оккупантами погиб один из основателей и бывший игрок регбийного клуба "Днепр" Алексей Розенталь. 1 сентября младший сержант 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Внук" вступил в свой последний бой на Харьковщине. Теперь герою, который имеет целый ряд наград и отличий, навсегда 34 года.

Видео дня

Алексей родился в 1990 году в Днепре. Со школьных лет увлекался футболом, впоследствии присоединился к фанатскому движению "Авангард", но не ограничился ролью болельщика. Позже Розенталь стал одним из основателей и первых игроков регбийного клуба "Днепр".

Алексей играл на позиции хукера – форварда, который, по словам его партнеров, всегда шел на самые жесткие столкновения, боролся до последнего и не знал страха. Однако вынужден был преждевременно завершить спортивную карьеру из-за тяжелой травмы.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года он присоединился к 98-му батальону территориальной обороны, который впоследствии стал 1-м механизированным батальоном 3-й штурмовой бригады. А фанатское прозвище Розенталя "Внук" стало его боевым позывным.

За три с половиной года полномасштабной войны Алексей успел повоевать в самых горячих местах украинского фронта. Он начинал пехотинцем в 98-м батальоне ТрО, служил в должности гранатометчика и пулеметчика, стал мастером в работе с АГС и МК19. А в последнее время наводил ужас на оккупантов в качестве оператора беспилотников 3-й ОШБр.

"Внук" уничтожал врага и в Запорожской области, и в Донецкой области, пережил ад Бахмута и бои за Авдеевку. И за свои победы получил целый ряд наград и отличий: "Стальной крест", "Золотой крест", "Крест Храбрых", медаль "Рыцарский Крест" и орден "За мужество" ІІІ степени.

Однако боевое задание на Харьковщине 1 сентября 2025 года для Алексея стало последним. 34-летний Розенталь получил ранения, несовместимые с жизнью. Дома у героя остались мать и сестра.

Побратимы вспоминают Алексея как человека, который был душой подразделения. Всегда улыбчивый, добрый, открытый, но в то же время мужественный и бесстрашный: "На него всегда можно было положиться".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпион Украины по волейболу и связист, которого считали пропавшим без вести, закрыл собой побратимов и был убит россиянами.

Также мы писали об обладателе Кубка мира, который выбрал Украину и был убит россиянами. Он рассказал родным об опасности, но не мог бросить ребят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!