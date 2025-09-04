'Хочу забыть все, что там видел!' Обладатель Кубка мира, который выбрал Украину и был убит россиянами, рассказал родным об опасности, но не мог бросить ребят

Трехкратный чемпион Европы и обладатель Кубка мира по ушу, лейтенант ВСУ Суонг Артем Тхеа был известен среди побратимов как "Воин света", который никогда никого не подводил, чего бы ему это ни стоило. Родная тетя Артема Виктория Мельник рассказала насколько трудно ее племяннику было на "нуле" в Донецкой области, но командир взвода механизированной роты даже не думал бросить "своих ребят". Чтобы он не делал, всегда доводил дело до конца – и в спорте, и на поле боя.

В разговоре с OBOZ.UA Виктория рассказала о большом сердце Артема и спасении животных, тяжелой службе и дне гибели. Также она вспомнила первые шаги будущего чемпиона, когда он буквально жил в зале, который помогал ремонтировать. И большие победы не заставили себя долго ждать. Суонг восемь раз становился чемпионом Украины, а с 2013-го входил в сборную. Ему предлагали остаться в Камбодже, но Артем выбрал Украину, за которую трижды побеждал на чемпионате Европы и становился обладателем Кубка мира. А сегодня семья бьется, чтобы ему присвоили звание Героя Украины (посмертно).

– Виктория, известно, что Артем является воспитанником Броварской спортивной школы ушу, которая находилась в зале "Светотехник". А как он увлекся единоборствами?

– Мы с сестрой родились в Киеве, родители наши тоже, жили на Академгородке. Артем пошел здесь в первый класс. А потом родители купили в Броварах земельный участок, начали строиться и переехали туда. А перед этим, когда он был на Позняках, начал посещать занятия по ушу. Он там побывал пару раз, но ему понравилось.

И когда они приехали в Бровары, Юля нашла недалеко от них этот же комплекс – "Светотехник". Так вот, он туда пошел и все – там и остался. Ему очень нравилось заниматься, не пропускал ни одной тренировки. Для него это уже стало своего рода большим увлечением. Он там даже помогал и красить, и реставрировать зал. Находился там и днем, и ночью.

– Ну, и потом это вылилось в такие громкие достижения. Возможно, вы помните, какую из своих побед он ценил больше всего или что для него было самым важным в спортивной карьере?

– Знаете, вот ушу закаляло в нем вот эту выдержку, настойчивость. То есть, даже когда что-то не получалось, он все равно старался, все равно тренировался и прилагал усилия, пока оно у него не получится. Вот настолько он был такой настойчивый и ответственный.

Даже был один случай: накануне соревнований он шел домой в Броварах, а кто-то двигался ему навстречу (он потом говорил, что не помнит, кто это был, мол, шел в наушниках), после чего его дернули за плечо, Тема повернулся, и ему дали в глаз. Разбили тогда и глаз, и бровь, и все.

Сестра тогда вызвала скорую, ехали в Киев, в Александровскую больницу, которая тогда была дежурная. Там ему зашивали лицо и сказали, что нельзя никаких тренировок, никаких выездных соревнований, а это должен был быть какой-то чемпионат. Но Артем сказал: "Нет, я не могу подвести своих ребят". Он все равно выступил, и тогда они тоже заняли первое место.

Вот последний раз, когда он был дома в декабре, я ему даже говорила: "Том, иди в СЗЧ. Бог с ним, кто и что подумает". А он сказал: "Я не могу подвести товарищей. Они на меня надеются, они меня ждут". Вот у него было это чувство справедливости... И знаете, это нас так родители воспитывали, и мы так воспитывали своих детей, что несмотря ни на что, если ты пообещал, то должен сделать.

– Он участвовал в шоу "Україна має талант" и, судя по видео, понравился и судьям, и зрителям, но нигде не смогла найти, чем закончилась эта история.

– Им тогда сказали три "да", но они дальше не пошли, потому что нужно было выбирать: или дальше участвовать в "Україна має талант", или готовиться к сборам. И он все-таки выбрал тогда сборы. В свое время Артем даже снимался в клипе Монатика, за что ему подарили белые кроссовки, они ему так понравились.

– Вы писали, что завершить карьеру Артема заставила травма. А что случилось?

– У него была травма колена, поэтому он сказал, что все, достаточно, поскольку боялся, что оно может пойти дальше и привести к большему обострению. Он же еще в Камбоджу ездил и там выступал, ему даже предлагали тогда остаться и выступать за эту страну. Он отказался, сказал, мол, нет, я только буду за Украину. И вернулся домой.

– У него папа оттуда?

– Да, папа из Камбоджи. Но сейчас он живет в Украине. Они всю жизнь прожили в Броварах сестрой. Ну, то есть сначала в Киеве, а потом – в Броварах.

– А как родители познакомились?

– Раньше в Киеве, где Республиканский стадион, был такой большой рынок, куда приезжали разные люди и продавали вещи – джинсы, эти всякие куртки. Ну, в 90-х годах. И будущий отец Артема так же там торговал. Он – сирота, и когда у них в Камбодже продолжалась война кмеров, детей тогда отправили в детский дом, а потом их вывезли в Украину. Он здесь учился. Получил образование в Хмельницком.

А как тогда Союз развалился, трудно было найти работу по образованию, и они начали човночничать. Возить вещи. И Юля с мамой как-то пошли на базар, Юле нужны были штаны. И так они как-то познакомились. Юля говорила, что даже не знала, почему дала свой телефон. Тогда же были только стационарные. А он позвонил, пригласил в гости. Так они начали общаться.

Два года общались, а потом уже поженились. А вскоре у них родился Артем. Боже, они этого Тёму любили! Вы просто не представляете. И Юля моя, для нее Тема – это просто все... Я помню, когда у них были тяжелые времена, Юля занимала, перезанимала деньги. Она шила ему те костюмы. Потому что Федерация не давала костюмы для выступлений. Это все сами.

Покупала ему билеты за границу или еще куда-то, куда они ехали, а ездили за свои средства. И Юля все равно занимала. Конечно, что-то они там зарабатывали. Она крутилась как только могла, чтобы только Тема поехал, чтобы только Тема не пропустил, чтобы у него был лучший костюм, чтобы у него все было самое лучшее.

– А почему после окончания карьеры Артем решил стать именно баристой?

– Смотрите, он когда тренировался сам, то еще и успевал готовить деток. Он хотел быть тренером. Он же закончил педагогический в Переяславе, у него есть высшее образование, и хотел работать с детьми. У него, или в Буче, или в Ирпене была одна школа и вторая – в Броварах. Его очень любили дети, любили их родители, его все любили.

Но настал такой момент, когда он не успевал и тренироваться и готовить деток. Тогда он их оставил. А это же после травмы Юля говорила ему: иди занимайся детками. А его знакомый в Броварах как раз искал бариста, и Тема решил попробовать. И ему так это понравилось. А он такой настойчивый: за что не берется, он идет и идет все выше и выше. Оно у него так получалось.

Потом он уже в кафе пошел работать на Андреевском спуске. И там он уже доработался вплоть до администратора. Там и познакомился со своей будущей женой Олей.

– А детки у них есть?

– Нет, не успели. Они же поженились уже в октябре 2023-го. Она поехала во Львов, где он проходил тогда обучение. Повестку ему дали в августе 2023-го. Сначала он проходил подготовку в Чернигове. Затем их там часть отобрали и отправили во Львов. А после Львова Артем в числе лучших поехал учиться уже за границу, в Польшу, и получил там красный диплом.

А уже когда он сюда вернулся, то их сразу отправили на "ноль". Ну, на передовую. И он всего, ну, может, два раза в год приезжал.

– Что можете рассказать о его службе? Потому что известно, что Артем был командиром взвода механизированной роты, которая противостояла российским оккупантам в Донецкой области.

– Я знаю, что побратимы его очень сильно любили и ценили. Называли его воином света. Потому что он там был тем светом.

– Ну, и теперь понятно, почему позывной был "Камбоджа" – из-за корней.

– Да. Ну и внешность у него такая экзотическая. Нетипичная. На фронте он всегда находился с ребятами. Даже когда говорили, что ты можешь быть там на КП, или еще где-то, а его ребята были там, на передовой, и он говорил: "Я буду с ними". Может, если бы он там с ними не был, то остался бы жив.

И Оля ему говорила: "Тём, ну, посиди ты там, что ты постоянно вылезаешь?" А он отвечал: "Да они все боятся, не выходят, а надо собирать разведывательные данные". Потому что от них эти данные требовали. Поэтому он уходил. А ребята сидели и не вылезали.

Оля говорила: "Тём, ну, ты понимаешь, что тебе есть ради кого оставаться?" От отвечал, что понимает. Но, говорит, у меня есть приказ достать разведданные. И все. А он такой: или делает хорошо, или не делает вообще. Он не будет делать абы как.

– Я понимаю, что вам очень больно, но можете ли рассказать о самой гибели? Как это произошло? Известно только, что он выполнял боевое задание вблизи населенного пункта Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области.

– Вы знаете, нам ничего особо не рассказывали. Нам только сказали, что это был сброс боеприпаса с дрона. Добавили, что там еще будет какое-то расследование. И все. А это произошло 22 апреля 2025-го года. Как раз после Пасхи. Последний раз мы с ним переписывались 21-го числа. Как раз у нас тогда была такая общая семейная группа, где мы все общались. Артем там выходил на связь.

И 21-го Артем написал, что дроны так сильно активизировались, что, говорит, боюсь, здесь можно и остаться. Я – ему, мол, не говори так. А он ответил, что это просто жесть. Говорит: "Нам не разрешают стрелять, а они – вылазки делают и данные собирают". А мы, говорит, просто сидим.

Ну, очевидно, россияне собрали все данные, увидели все точки, кто и где находится. И начали. И он у нас, получается, в ночь с 21-го на 22-е апреля погиб. Похоронили его здесь, в Киеве, на Берковцах.

– Я вижу, что у него есть немало наград и отличий. В частности, "Серебряный Крест" Главнокомандующего ВСУ, Орден Богдана Хмельницкого III степени, медаль "Защитник Востока".

– Так, часть медалей находятся у жены, часть – у мамы. Нам сказали, что у него есть еще одна награда, но военная часть ее еще не передала. Поэтому я не знаю, что еще должно быть.

Когда он последний раз был у нас в декабре, я тогда так пошутила... Говорит, Тема, будет что детям и внукам рассказывать. А он говорит: "Тёть Вик, я хочу всё забыть. Все, что я там видел. И никому не рассказывать". Вы знаете, Тема, никогда не употреблял алкоголь, а последний раз, когда приезжал, Оля говорила, что выпил немало. Ему очень было тяжело ехать. Я видела, что он не хотел.

Когда ты приезжаешь сюда, ты видишь одну реальность. А когда едешь туда, то – совсем другую. Но это же чувство долга: "Я пообещал, меня ждут".

– Видела много хороших и очень теплых воспоминаний об Артеме от друзей, знакомых и близких. Но если бы вы могли выделить в нем самое главное...

– Если бы меня попросили нарисовать Тёму, я бы нарисовала одно большое сердце. Кстати, буквально за неделю до его гибели знакомая выставила фото маленького котика в подвале. Такая хорошенькая киса. И написали, что ищем для него семью. И он позвонил Оле и говорит: забираем. Оля говорит: "Да куда? У нас уже есть один". А у них уже была Пепа, которую он тоже на улице подобрал. А он говорит: "Оль, забираем".

И эта же моя знакомая вынесла котика из подвала, а мы с Олей поехали и забрали. Он ее спас только по видео видел. А так кошка и не дождалась Артема.

А когда виделись с ним последний раз, мы что-то разговаривали, и я говорю: на работе у нас так холодно. А он, когда уезжал, в семь утра забежал ко мне и говорит: "Тетя Вик, это вам моя курточка, чтобы вам было тепло". И у меня осталась его военная курточка, подписанная: "Суонг". Я спрашиваю: "Я тебе, Тём?". А он: "Тетя Вик, у меня есть". Это человек с таким большим сердцем...

Поэтому я так не хочу, чтобы память о нем угасла... А мы никак не можем подписи собрать. Я говорю: почему от 25 тысяч зависит судьба человека? О нем должны все помнить. Я понимаю, что все герои, но он действительно заслуживает, чтобы его не забыли.

Родные и близкие Артема просят всех неравнодушных подписать петицию о присвоении ему звания Героя Украины (посмертно) как проявление благодарности и уважения за его безграничную любовь к Украине, героизм и преданность делу свободы.

