Закрыл собой других во время атаки: чемпион Украины по волейболу и связист, которого считали пропавшим без вести, был убит россиянами

Война с российскими оккупантами унесла жизнь талантливого волейболиста, железнодорожника и защитника Михаила Шостака. 31-летний командир отделения из Винницкой области прикрыл собой побратимов и получил ранение, несовместимое с жизнью. Но некоторое время сержант Шостак считался пропавшим без вести.

Михаил родился в Казатине 25 сентября 1994 года и учился в местной школе № 3. Учителя запомнили его как веселого, но очень старательного ученика. С детства он был очень активным, и эта энергия нашла выход в волейболе, которой он занимался в местной ДЮСШ.

В школьные годы Михаил становился чемпионом Украины, играл бок о бок со многими известными сегодня профессиональными волейболистами.

При этом Шостак был представителем местной династии железнодорожников, которую после Второй мировой начал его дед Степан, а затем продолжили его сыновья, в частности отец будущего спортсмена Александр, который работал в цехе радио-маневровой связи и вокзальной автоматики, где прошел путь от электромонтера III разряда до руководителя цеха.

Михаил же имел талант, как к спорту, так и к радиотехнике: "Папа не даст соврать: я когда-то ходил к нему на работу. Смотрел, как что выполняется. В детстве чем играть? Железками". Но когда в школе учителя поставили его перед выбором – или спорт, или учеба, тяга к волейболу взяла верх.

"Я выбрал спорт, но как математик я угас. Наша семья всегда сосредотачивалась на точных науках. Гуманитарные – это не наше. Хотя отличить простое предложение от сложноподчиненного все могут", – рассказывал Шостак-младший koziatyn.info.

Однако после школы все же решил продолжать семейное дело – в 20130-м окончил Винницкий технический колледж, после чего присоединился к железнодорожникам. Уже в 24 года он возглавлял бригаду по обслуживанию и ремонту линейных устройств поездной и маневровой связи.

"У меня такое видение, что каждый человек должен заниматься тем, чем он горит. Кого-то к этому заставляют родители и семья. Они говорят: "Это твое, иди и работай!" Но у нас так – ты просто работаешь, потому что тебе это приносит удовольствие", – объяснял свой выбор волейболист и связист.

Но и с волейболом Михаил не завязал, создав местную волейбольную команду железнодорожников, которая регулярно выигрывала медали на межотраслевых соревнованиях. Также Шостак вел активную общественную деятельность, был председателем молодежного совета при профсоюзе железнодорожников.

Все, кто знал Михаила, считали его добрым и искренним юношей, делал все осознанно и взвешенно. Никогда не прятался за спинами других. Если что-то нужно решить, он всегда был первым, поэтому не мог стоять в стороне, когда началось полномасштабное вторжение РФ.

"Хотя Михаил работал у нас недолго, я могу много рассказать. Умный, идейный и трудолюбивый и его очень быстро в Киев забрали. Когда началась война, пошел в Казатинскую ТрО связистом, потом ушел на фронт. Часто приезжал к нам за помощью. Он из всего мог что-то полезное для фронта сделать. Просил только то, что для нас большой ценности не представляло. Был мастером своего дела да еще и спортсмен-волейболист", – отмечал в разговоре с koziatyn.info председатель Казатинского профсоюза Анатолий Вильчинский.

24 февраля 2022 Михаил находился в Казатине, в первые дни полномасштабного вторжения дома оборудовали убежище, куда спускался вместе с родными несколько раз во время воздушной тревоги. Но однажды мужчина сообщил близким, что не будет сидеть и ждать оккупантов, поэтому пошел в военкомат.

26 февраля бывший волейболист уже был призван связистом в Казатинский батальон территориальной обороны. По этой же специальности он проходил срочную службу. Летом вместе с побратимами уже находился в Бахмуте, где получил ранение, но выжил, восстановился и, несмотря ни на что, вернулся в украинский город-"крепость".

Правда, вскоре Михаил перевелся в другое подразделение, прошел бои за Волчанск, где снова получил ранение, но снова вернулся на фронт. В ВСУ он дослужился до командира стрелкового отделения.

Михаил был бесстрашным воином, но имел доброе сердце. Говорили, что в месте дислокации, где Шостак восстанавливались после боевого задания, жила киска, которая привела котят. И он выхаживал их, кормил, хотел родителям передать. Но не успел.

28 июля 2025 года перед выходом на позиции Михаил позвонил близким, чтобы пообщаться. Последний раз он писал родным 30 июля, а 14 августа бывший волейболист и железнодорожник получил смертельное, когда на позициях прикрыл собой побратимов. С того дня Шостак считался пропавшим без вести, что давало родным надежду.

Но когда спасенные Михаилом бойцы добрались до своих, стало понятно, что их командир погиб. И 29 августа семья Шостаков получила страшную весть. А дома защитника ждали не только родители, но и любимая Анастасия, на которой он женился уже во время службы.

