В УПЛ после того, что сотворил 'Шахтер', сменился лидер чемпионата. Видео

Донецкий "Шахтер" впервые в истории розыгрыша украинской Премьер-лиги добыла победу над житомирским "Полесьем", забив свой первый мяч в ворота этого соперника. "Оранжево-черные" с шестой попытки одолели неудобного для себя оппонента в рамках 25-го тура нынешнего первенства – 1:0.

До этого "горняки" пять раз встречались с житомиряне в УПЛ, сумев добыть лишь две ничьи при трех поражений, причем все игры "Полесье" отыграло на ноль. В полуфинале минувшего розыгрыша Кубка Украины "Шахтер" победил с минимальным счетом благодаря голу в овертайме.

Теперь же донецкий коллектив снял "житомирское проклятье" и в национальном первенстве. 20 апреля на поле стадионе "Арена Львов" подопечные Арды Турана вырвали невероятно важные три очка. Историческую победу своей команде принес защитник Валерий Бондарь, который отличился после подачи углового.

Благодаря этому голу "Шахтер" вышел в единоличные лидеры УПЛ. В активе "горняков" теперь 54 очка и они на три пункта опережают ЛНЗ, имея игру в запасе. "Полесье" же идет на третьем месте, которое будет защищать от "Динамо" и "Металлиста-1925", которые отстают от житомирян на два очка.

