В США футбольное поле провалилось под землю. Момент аномалии попал на видео

Парк в Олтоне был закрыт после того, как в среду утром огромная воронка поглотила часть футбольного поля. Город Олтон, штат Иллинойс, расположен примерно в 18 милях к северу от Сент-Луиса, штат Миссури.

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На кадрах с камер видеонаблюдения, полученных CBS, запечатлен момент, когда в парке Гордона Мура открылся провал. На кадрах видно, как падает осветительная мачта стадиона и груда обломков поднимаются в воздух.

"Это было сюрреалистично. Что-то вроде фильма, где земля просто уходит из-под ног", – рассказал Майкл Хейнс, директор городского департамента парков и отдыха.

На кадрах, снятых с дрона, видна большая дыра, более 30 метров в ширину и около 15 метров в глубину. Предполагается, что обрушение произошло из-за работающей шахты

"Мины находились здесь и в этом районе на протяжении десятилетий. Раньше этот вопрос никогда не поднимался, поэтому мне сказали, что это аномалия. Мы подождем, пока расследование не завершится", – сказал Хейнс.

По словам Хейнс, футбольные поля, на которых произошло обрушение, были добавлены к парку в 2019 году и обошлись более чем в 1 миллион долларов. Он не ожидал, что городу придется платить за ремонт.

Все запланированные мероприятия были отменены, а парк Гордона Мура был закрыт, "пока завершается расследование провала", сообщила компания Alton Parks and Recreation в социальных сетях .

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